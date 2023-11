Jojo Ramen, com casas no Paraíso e na Vila Mariana, ganhou uma filial em Santa Cecília, mais precisamente na animada rua Jesuíno Pascoal. As sócias, Yasmin Yonashiro e Simone Xirata prepararam um menu com muitos petiscos, como o Nas no shoyudare (berinjela marinada no shoyu - R$ 15), o guioza de carne suína e nirá (R$ 32 a porção) e o Chicken bao (R$ 28 - 2 unid.), pão no vapor recheado com frango empanado, geleia de pimenta e conserva de rabanete –este você precisa provar.

Jojo Ramen em Santa Cecília: petiscos, as sócias Simone Xirata e Yasmin Yonashiro (ao centro) e Ryukyu Ramen, prato de macarrão que leva barriga de porco caramelizada no tare - FolhaPress

O menu traz domburis, as tigelas de arroz com coberturas variadas, como o Mini Chashudon (R$ 27) com carne de porco fatiada e o Chahan (R$ 45), arroz puxado na wok com frango karaague e chashu picados, finalizado com uma gema curada em shoyu e saquê. Os ramens clássicos da casa também estão lá, mas o cardápio santa cecilier traz alguns exclusivos, como o Special Okinawa Shio Ramen, que utiliza sal Nuchimasu de Okinawa (R$ 62), e o Ryukyu Ramen (foto - R$ 78), que leva barriga de porco caramelizada no tare.

Saquês e drinques contam com serviço 'on tap', saindo direto das torneiras. Os dois drinques disponíveis (R$ 39 cada) foram elaborados pela Yasmin Yonashiro com consultoria de Rodolfo Bob. O Shisa Bamboo leva Awamori, Jerez fino lavado no abacaxi, saquê, um toque de bitter umami e laranja. Já o Iyasasa Collins traz gim, yuzu, saquê, limão e toque de sal. Vá e divirta-se em um dos points gastronômicos mais animados da cidade.

Jojo Ramen Santa Cecília - mapinha aqui

Rua Jesuíno Pascoal, 24, Santa Cecília, São Paulo-SP.