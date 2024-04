A segunda edição do The House of Suntory Experience, evento imersivo que promove um mergulho profundo nos valores e tradições japonesas, acontece nos dias 24, 25, 26 e 27 de abril, na Japan House, em São Paulo.

Monozukuri, Omotenashi, Monogatari - Fazer, Servir e Compartilhar, são os três conceitos que se conectam e que guiarão essa experiência que busca explorar todos os sentidos. Os destilados japoneses serão as estrelas dessa noite, assinada pela chef Telma Shiraishi, pelo mixologista Rodolfo Bob, pela especialista em omotenashi Yasmin Yonashiro e pelo especialista em whiskies, Maurício Porto. A direção criativa ficou a cargo da dupla Erika Brandão e Ju Borgez, da Las Fluoritas.

Os jantares acontecem na Japan House São Paulo (Avenida Paulista, 52), com início às 20h. Para informações e ingressos, clique aqui.

Mauricio Porto, Telma Shiraishi, Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob, time de especialistas que conduzirá o evento The House of Suntory Experience - Divulgação

A Orfeu Cafés Especiais lançou o Microlote Especial Oscar Niemeyer, inpirado no famoso arquiteto brasileiro, que fez uma de suas últimas obras dentro do complexo de fazendas Orfeu: a Capela Santa Clara na Fazenda Rainha, em São Sebastião da Grama (SP).

O lançamento aconteceu no começo desse mês no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, durante a SP Arte. No evento, o público pode provar e adquirir o microlote, com embalagens que fazem uma homenagem à obra do arquiteto (foto).

O microlote traz uma mescla de grãos (Bourbon Amarelo e Arara) torrados com suavidade para oferecer doçura e uma leve acidez cítrica, com notas de abacaxi, amendoim e doce de leite. Ele pode ser adquirido nas versões em grãos (R$ 33,50 - 250 g), torrado e moído (R$ 33,50 – 250 g), drip coffee (R$ 39,90 – dez sachês) e cápsulas compatíveis Nespresso (R$ 33,50 – dez unidades).

Microlote Especial Oscar Niemeyer da Orfeu Cafés Especiais com embalagens inspiradas na obra do arquiteto - Divulgação

A grande novidade na Vila Madalena é o Shihoma Deli, espaço que oferece produtos de qualidade com curadoria de produtores locais, em um ambiente descontraído. A loja, inspirada nos alimentari e salumerias da Itália, vende massas frescas, pães artesanais, vinhos, antepastos, molhos, assados, porchetta, queijos e embutidos, além das opções já existentes no delivery da marca.

"Queremos proporcionar um ambiente onde as pessoas possam resolver suas necessidades diárias, fazer compras para casa, abastecer suas despensas com produtos de qualidade e desfrutar de opções diversas, tudo em um único lugar", comenta Joseph Lim, sócio de Marcio Shihomatsu e Beatriz Freitas. É possível adquirir produtos para preparar em casa mas também curtir o espaço para tomar café e almoçar.

O Shihoma Deli fica na rua Harmonia, 161 e funciona de terça-feira a sábado, às 09h às 17h.

Produtos dispostos em prateleiras no Shihoma Deli - Divulgação

Sanduíches, antepastos e doces para serem degustados no salão do Shihoma Deli - Divulgação

A Beefeater acaba de lançar no Brasil um novo rótulo saborizado: Beefeater Blackberry, que chegou às prateleiras das lojas do Pão de Açúcar nesta semana. O produto vem se juntar aos rótulos Beefeater Pink e Beefeater Botanics, outros dois exemplares da categoria flavored da marca.

O Beefeater Blackberry tem sabor de amora com um toque adocicado combinado com o agridoce da fruta, mantendo as notas do zimbro com um final longo e refrescante, perfeito para drinques.

Novo Beefeater Blackberry e o drinque Blackberry and Tonic, preparado com o destilado - Divulgação

Aprenda a preparar o Blackberry and Tonic, drinque feito com o destilado.

Blackberry and Tonic

Ingredientes

- 50 ml de Beefeater Blackberry

- 150 ml de água tônica

- amoras

- 1 rodela de limão siciliano

Modo de preparo

Em um copo com bastante gelo adicione 50 ml de Beefeater Blackberry e complete com água tônica. Decore com as amoras e a rodela de limão siciliano e delicie-se!