O assunto do momento é Madonna. Abril de 2024 foi o mês com mais pesquisas sobre a rainha do pop no Brasil desde dezembro de 2012, segundo o Google. O retorno da diva ao país despertou o interesse do público, que promete lotar a praia de Copacabana, no sábado (4), para prestigiar o encerramento da The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da artista.

A cantora Madonna em show da The Celebration Tour - Ricardo Gomes/Divulgação

Nos últimos sete dias, o Brasil foi o país que mais pesquisou por Madonna na maior ferramenta de busca da internet. México, Costa Rica, Itália e Uruguai completam a liderança do ranking mundial. As buscas pela cantora aumentaram 40% no Brasil em comparação com o mesmo período anterior. Nos últimos três meses, a alta foi de 140%.

Palco do evento, foi no estado do Rio de Janeiro onde mais se pesquisou por Madonna desde fevereiro. No país todo, "Quando será o show da Madonna no Rio?" foi a pergunta relacionada à passagem da cantora pelo pais mais buscada em abril.

Apesar da comoção e expectativa para o final de semana, a quantidade de buscas por Madonna ainda não superou sua vinda em 2008, com a turnê Sticky & Sweet. O período foi quando a cantora mais foi pesquisada nas ferramentas de buscas do Google pelos brasileiros.

O fim de 2005 também é destaque. À época, Madonna lançava "Confessions on a Dance Floor", 12º álbum da rainha do pop. A vinda em 2012, há 14 anos, foi seu último pico em buscas no Brasil, quando trouxe a turnê "MDNA".

Meses com mais buscas por Madonna no Brasil desde 2004 Dezembro de 2008 Setembro de 2008 Agosto de 2008 Fevereiro de 2006 Novembro de 2005 Novembro de 2008 Dezembro de 2012 Dezembro de 2005 Outubro de 2008 Janeiro de 2009

O levantamento também mostra que "Vogue", "Like a Prayer" e "Frozen" são as músicas de Madonna mais buscadas no Google brasileiro há duas décadas.

Músicas mais pesquisadas por brasileiros desde 2004 Vogue (1990) Like a Prayer (1989) Frozen (1998) Celebration (2009) La Isla Bonita (1986) Hung Up (2005) Girl Gone Wild (2012) Like a Virgin (1984) Sorry (2005) Erótica (1992)

Quando será o show da Madonna no Rio?

O show da Madonna acontece no sábado (4), na praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro.

Quem vai pagar o show da Madonna?

O evento é gratuito para o público. No entanto, a prefeitura do Rio de Janeiro desembolsou R$ 10 milhões em patrocínio para a realização do show.

Como clientes Itaú podem concorrer ao show da Madonna?

Para concorrer aos prêmios, é preciso se inscrever no site da campanha e consumir no cartão do banco. A cada R$ 100 em compras feitas com cartões de débito ou crédito, o cliente participa de uma ação para concorrer aos ingressos e à experiência completa.

Quanto custa ir ao show de Madonna?

O show é gratuito para qualquer pessoa e acontecerá a céu aberto.

Onde será o show da Madonna?

A apresentação de Madonna acontecerá na praia de Copacabana, na altura do Copacabana Palace.

Onde vai passar o show da Madonna?

O show também será transmitido pela Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow.

Quem pagou o show Madonna?

A prefeitura do Rio de Janeiro pagou R$ 10 milhões para a produtora Bonus Track, responsável pelo evento.

A que horas é o show da Madonna?

A apresentação da Madonna está prevista para começar às 21h45 e deve ir até as 23h45.

Quanto a Prefeitura gastou com show da Madonna?

A prefeitura do Rio de Janeiro pagou R$ 10 milhões em patrocínio para a realização do show.

Quando a Madonna vem para o Brasil?

Madonna chegou ao Brasil na segunda-feira (29).