Para comemorar o Dia dos Pais, o grupo de humor Embrulha Pra Viagem (@oembrulhapraviagem) lançou uma paródia de "Boys Don't Cry", do The Cure, onde conta a história de um homem que acaba de ter um bebê.

Clássico do The Cure vira paródia sobre pais em apuros - Reprodução @oembrulhapraviagem

Se na versão original, os garotos não choram, em "Eu Sou Pai", o bebê chora --e muito.

Apesar dos gastos, da alteração de humor no puerpério e da privação do sono do casal, o clipe também retrata o alívio que a passagem do tempo pode trazer. "O sofrimento e angústia ficaram pra trás. Hoje sou eu que choro e acho lindo quando ele vem e diz: papai".