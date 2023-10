São Paulo

Para comemorar o Dia das Crianças, a Disney lançou a campanha "Brincar e Doar", que tem como objetivo incentivar famílias a passarem tempo de qualidade com os filhos, além de contribuir com doações com base nas horas brincadas durante o período da campanha.

Cada hora brincada será revertida em R$ 50,00 em doação para o Instituto Gerando Falcões --projeto que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes nas favelas do Brasil.

Avenida Paulista ganha brincadômetro para estimular doações e tempo de qualidade com os filhos - Divulgação

Para participar de forma virtual, os pais ou cuidadores podem realizar postagens nas redes sociais com a hashtag #DisneyBrincarEDoar durante momentos de diversão até 23h59 do dia 12 de outubro. Cada postagem representa uma hora de brincadeira e é possível participar de qualquer local.

A Disney Brasil instalou um "brincadômetro" na avenida Paulista, na altura do número 1776. O painel informativo mostrará o total de horas brincadas e a quantia em reais que será doada. Nos dois últimos domingos do mês, o local também será palco para duas ações da Blitz Rádio Disney, com quizzes, premiações ao vivo e sorteios.

Lojas de brinquedos de capitais como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Recife, Salvador e Manaus vão receber espaços equipados com áreas de recreação e cronômetros. Ao entrar no espaço para brincar, será iniciada a contagem, registrando também as horas para a doação.