São Paulo

Você se recorda de algum Natal em família que marcou sua vida? Um doce que faz lembrar da sua vó ou um prato salgado de algum tio que não pode faltar na reunião?

E esse ano, o seu arroz será com ou sem passas?

Independentemente da resposta, uma pesquisa mostrou que a ceia natalina ainda é uma forte tradição das famílias brasileiras. Segundo o estudo exclusivo "Ceia de Natal", realizado pelo C.Lab em parceria com a plataforma Receitas Nestlé, 88% vão comemorar o Natal. A maioria vai celebrar em casa. Foram 62% das respostas contra 43% na pesquisa anterior.

Pernil, panetone e pudim lideram as ceias das famílias brasileiras - Adobe Stock

Para 45%, cozinhar é uma forma de demonstrar amor. "A comida consegue reunir as pessoas em torno da mesa, estabelecer vínculos e fortalecer laços afetivos. As pessoas viajam para encontrar suas famílias, a festa antecede momentos de descanso, há reencontro entre netos e avós, primos, tios e tias. É uma experiência que, muitas vezes, remete às memórias e rituais de família", afirma Lucas Fabozzi, gerente de Marketing e Comunicação de Receitas Nestlé.

93% devem fazer um assado (carne, leitão, peru, chester ou tender) e 91% preparam a sobremesa, como pudim, mousse, pavê (alô, tio) e manjar.

Quando o assunto é sobremesa, o panetone é imbatível. Foi a sobremesa mais lembrada pelos brasileiros.

Panetone e pudim são as sobremesas preferidas dos brasileiros no Natal - Reprodução

A preocupação com o bolso apareceu em 77% das respostas; 56% declaram se planejar com meses de antecedência para as compras da ceia, e a média mínima de pratos preparados para a ocasião é de 7,4 -- lembrando que as famílias se organizam, distribuem responsabilidades e cada um leva um prato.

Nesse caso, um salve para o almoço do dia 25, pras marmitinhas pós-festa e para o repeteco do menu por alguns dias.

Outro dado interessante é que 42% declaram consultar amigos e família para troca de receitas. Dados que demonstram envolvimento de toda a família no processo.

A pesquisa também ouviu os pais de pets, e os animais também entram na festa. 57% dos entrevistados contaram que compram ou preparam um alimento especial para seu animal de estimação no Natal.

A pesquisa ouviu 500 pessoas que participam da comunidade online de consumidores Nestlé - Reprodução

Por regiões, os pratos típicos também aparecem na mesa dos brasileiros na noite de Natal. No Norte, se destacaram pato no tucupi, pirarucu de casaca, vatapá e mousse de cupuaçu. Os nordestinos não deixam de colocar à mesa a paçoca de carne de sol e a galinha à cabidela. O Centro-Oeste prefere o arroz com pequi e o Sudeste opta por peru e rabanada. Por fim, no Sul, os gaúchos não esquecem de preparar seu tradicional churrasco.

A pesquisa ouviu 500 pessoas de todas as regiões do país, sendo 52% mulheres e 48% homens. 57% dos entrevistados moram com companheiro ou companheira e 48% com filhos. A comunidade online de consumidores Nestlé ouvida é formada por 15% de classe A, 40% classe B e 45% de C e D.