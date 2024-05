Brasília

Se você tem um espaço pequeno na sala para a mesa de jantar, o canto alemão pode ser uma boa opção. Trata-se de um banco em L, que ajuda a ocupar bem a área em torno da mesa. Seu modelo também pode ser reto, ficando encostado apenas em uma parede.

A seguir, veja as dicas da arquiteta Júlia Guadix para ter em casa o móvel que é originário de bares e restaurantes da Alemanha.

Nesta varanda, a mesa com canto alemão acomoda até oito pessoas - Guilherme Pucci/Divulgação

Vantagens

É uma saída interessante para ambiente pequenos, porque uma mesa com cadeiras soltas exige uma área maior de circulação, para que seja possível puxar a cadeira para se sentar

Cria um espaço confortável e aconchegante para as refeições

Pode acomodar mais pessoas à mesa, se for necessário

É possível usar o banco como local de armazenamento, com abertura por cima, gavetas ou portas de correr nas laterais

Desvantagens

Muitas vezes, é preciso que as pessoas sentadas se levantem para que alguém possa sair. Se um dos lados do banco estiver encostado à parede, sem saída, vai ficar mais desconfortável nesse sentido

Dependendo do espaço disponível entre a mesa e o assento, pode ficar mais apertado para algumas pessoas

Pode não ser uma opção tão acessível para pessoas idosas, já que é mais difícil para se sentar

Mudar a disposição dos móveis do ambiente fica mais complicado

Modelos

É possível fazer desde um canto alemão mais simples e barato até um mais elaborado. Se o seu objetivo é gastar menos, pode escolher um banco pronto e encostá-lo diretamente na parede. Aí, vale complementar com almofadas bonitas e confortáveis, para servir de encosto. Para que ele seja mais ergonômico, o ideal é projetar o móvel já com o encosto estofado e levemente inclinado.

Medidas

Altura

O assento deve ficar a cerca de 45 cm do chão, considerando também uma mesa padrão, com 75 cm de altura. Mas também é necessário incluir nessa conta a espessura do estofado ou do colchonete que será colocado ali e entender quanto irá afundar ao se sentar. O ideal é que ele seja firme, para dar segurança e conforto na hora de comer.

Profundidade

Se o banco não tiver encosto e você for usar almofadas soltas, a profundidade pode ser de 50 cm. Se for um banco com encosto, que precisa ter uma leve inclinação para trás (num ângulo de 105º), a profundidade total até a parede deve ser de uns 70 cm.

Comprimento

O banco deve ter pelo menos o mesmo comprimento da mesa, mas o melhor é que ele seja um pouco maior, para ficar mais confortável na hora de se sentar. Se ainda não tiver a mesa como referência, pode calcular cerca de 60 cm por pessoa.

Dicas