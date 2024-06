São Paulo

A entrada para o Museu da Língua Portuguesa será gratuita nos finais de semana de julho. Um dos destaques da programação é a 'Estação Férias - Palavra com Raiz', que oferecerá oficinas, brincadeiras e intervenções interativas sobre as presenças das culturas africanas na identidade cultural brasileira para crianças e toda a família.

A ação ocorrerá entre 9 e 28 de julho, sempre de terça a domingo, das 10h às 17h.

Uma grande árvore Baobá, símbolo de resistência e ancestralidade africana, será instalada no centro do Saguão B. Partindo dos troncos desta árvore, que representarão as línguas bantu, as oficinas e intervenções interativas e afetivas apresentarão as influências e presenças das culturas africanas na cultura brasileira. Aos sábados e domingos, haverá apresentações artísticas.

As ações da 'Estação Férias - Palavra com Raiz' serão oferecidas em parceria com a organização Piraporiando, cujo trabalho se baseia na educação antirracista.

O museu também promoverá uma série de outras atrações. Entre elas, contação de histórias, sessão de cinema ao ar livre, clube de leitura, feira de troca de livros e apresentações artísticas.

Garoto lê durante Feira de Troca de Livros do Museu da Língua Portuguesa - Guilherme Sai/Divulgação

O espetáculo 'Palavra Brinquedo' é a atração do projeto 'É Hora de História' do dia 2 de julho (terça-feira), das 10h às 11h. Nesta performance, dois contadores e musicistas contam histórias e propõem jogos interativos, tendo como inspiração poetas como Manoel de Barros, Haroldo de Campos e Adriana Falcão.

O Núcleo Educativo promove atividades gratuitas às quartas-feiras no museu. No dia 3 de julho, o público poderá montar uma história em cordel com xilogravuras disponibilizadas pelos educadores e educadoras. Já no dia 17, será realizada a brincadeira 'Palavras Bantu', que instiga os visitantes a descobrirem que palavras de nosso vocabulário têm origem em línguas africanas. Gratuita, as atividades acontecem no Saguão B, das 12h às 13h.

Com mediação da poeta e tradutora Lubi Prates, o 4º encontro do 'Papo Literário: narrativas negras em língua portuguesa' vai debater o livro 'Poemas da Recordação e Outros Movimentos', de Conceição Evaristo. Trata-se do clube de leitura do museu, que se reúne uma vez por mês. Em julho, ele está programado para acontecer no dia 13, das 14h30 às 16h30, com tradução em Libras e sorteio de livros.

A 4ª 'Feira de Troca de Livros do Museu' acontece no dia 20 de julho (sábado). A cada edição, as pessoas são estimuladas a trocar com o museu até oito livros em bom estado: sendo quatro livros por outros quatro da instituição e quatro livros por quatro ingressos (válidos até 29 de dezembro de 2024). A atividade ainda promove mediação de leitura e conta com um espaço infantil.

Também no dia 20, das 12h às 14h, no Saguão Central da Estação da Luz, acontece o '5º Sarau Africanizar no Museu', com curadoria do Samba D’Ketu. Os convidados serão o DJ Pedrinho, a professora de dança Raquel Barcossa e o Grupo Vaib Boa.

Neste mês, a exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil é gratuita aos finais de semana - Guilherme Sai/Divulgação

Na última quinta-feira do mês, dia 25, os amantes do cinema estão convidados a assistir, em película 16 mm e em versão dublada, o clássico 'King Kong', lançado em 1933. A sessão tem início às 19h30, com distribuição gratuita de pipoca e guaraná.

No último fim de semana de julho, nos dias 27 e 28, haverá uma apresentação de dança e contação de histórias. No sábado, a atração é o 'Tambor de Crioula Dona Teca', que integra a programação do 'Plataforma Conexões', que selecionou trabalhos de novos artistas. Das 12h às 13h, no Saguão Central da Estação da Luz, o público poderá conferir uma performance de dança, cantos e ritmos de uma das manifestações mais importantes do Maranhão.

Já no domingo, dia 28, encerrando a programação especial de férias, é a vez do espetáculo 'Fantasmas da SP Antiga', da Cia. Mapinguary. A trilha sonora da peça é executada ao vivo, relembrando alguns compositores nascidos na capital paulista. A apresentação acontece das 11h às 12h, no Saguão B do Museu.

Crianças até 7 anos não pagam em nenhum dia da semana, durante o mês de julho, para ver a exposição principal - Guilherme Sai/Divulgação

Confira programação:

Estação Férias - Palavra com Raiz

De 9 a 28 de julho (de terça a domingo), das 10h às 17h

No Saguão B e Pátio B

Grátis

Palavra Brinquedo - É Hora de História

Dia 2 de julho (terça-feira), das 10h às 11h

No Saguão B

Grátis

Atividades com o Núcleo Educativo

Dias 3 e 17 de julho (às quartas-feiras), das 12h às 13h

No Saguão B

Grátis

4º Papo literário: narrativas negras em língua portuguesa

Livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de Conceição Evaristo. Mediação de Lubi Prates

Dia 13 de julho (sábado), das 14h30 às 16h30

No Saguão B

Grátis

4ª Feira de Troca de Livros do Museu

Dia 20 de julho (sábado), das 14h às 17h

No Saguão B e Pátio B

Grátis

5º Sarau Africanizar no Museu

No dia 20 de julho (sábado), das 12h às 14h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

4º Luz na Tela - Exibição do filme King Kong (1933), em película 16mm e dublado

No dia 25 de julho (quinta-feira), às 19h30

No Pátio B

Grátis

5º Plataforma Conexões - Tambor de Crioula Dona Teca

Dia 27 de julho (sábado), das 12h às 13h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

Fantasmas a SP Antiga – Domingo no Museu

Dia 28 de julho (domingo), das 11h às 12h

No Saguão B

Grátis

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

A entrada custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia) de terça a sexta-feira

Aos sábados é gratuito

Aos domingos é gratuito (até 31/8)

Crianças até 7 anos não pagam em nenhum dia da semana

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/