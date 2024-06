Neste fim de semana, estava andando com um colega e ele, apontando para um empreendimento, disse: "Eles devem estar ganhando muito dinheiro; que tal investirmos também?". Aposto que você já pensou como meu colega ao ver um negócio atraente ou que possui várias filiais. Todos somos influenciados por vieses comportamentais que nos levam a atribuir ao sucesso determinadas características que nem sempre são os verdadeiros sintomas dele.

Depois da afirmação de meu colega, retruquei: "por que você acha que eles estão ganhando dinheiro?". Ele respondeu: "por que eles já abriram vários".

Avaliando sem o calor da emoção, eu pergunto a você: quantos negócios você já viu que muitos abriram e, por existirem vários, muitos outros os seguiram, achando que todos os anteriores estavam lucrando muito?

Vou refrescar sua memória com alguns exemplos: paleteria mexicana, frozen yogurt, espaços de coworking, lojas de açaí, food trucks, entre outros. Esses são apenas alguns. Sabe por que somos empurrados a acreditar que eles eram bem-sucedidos? Existem quatro vieses comportamentais que explicam.

Quando observamos um empreendimento, somos facilmente influenciados pelo viés de disponibilidade. Esse viés faz com que avaliemos a probabilidade de sucesso com base na facilidade com que exemplos semelhantes vêm à mente. Se recentemente ouvimos falar de vários empreendimentos bem-sucedidos, tendemos a acreditar que todos seguem o mesmo caminho. Isso nos leva a fazer suposições precipitadas sobre a lucratividade de um empreendimento específico sem considerar as variáveis únicas envolvidas.

Outro viés comum é o viés de confirmação. Naturalmente, procuramos e lembramos de informações que confirmam nossas crenças preexistentes. Se acreditamos que empreendimentos imobiliários são sempre lucrativos, essa crença será reforçada ao ver um empreendimento aparentemente próspero. No entanto, essa visão pode nos cegar para os fatores negativos ou os desafios enfrentados por esses negócios, levando a uma avaliação distorcida da realidade.

O erro fundamental de atribuição também desempenha um papel importante em nossas percepções. Esse viés nos leva a superestimar a influência das características pessoais, como a competência dos gestores, e subestimar o impacto das circunstâncias externas, como a economia local ou as condições do mercado. Ao ver um empreendimento de sucesso, podemos rapidamente atribuir esse sucesso à habilidade dos proprietários, sem considerar fatores externos que também contribuem significativamente.

Adicionalmente, o viés de sobrevivência nos faz focar nos casos de sucesso visíveis e ignorar aqueles que falharam. Empreendimentos que não obtêm sucesso muitas vezes desaparecem do nosso campo de visão, enquanto os bem-sucedidos ficam em destaque, criando uma ilusão de que o sucesso é mais comum do que realmente é.

É importante entender que o sucesso de um empreendimento não pode ser atribuído apenas às despesas visíveis. Ver um prédio bonito, uma fachada atraente ou uma localização privilegiada pode nos levar a crer que o negócio é lucrativo. No entanto, essas despesas visíveis são apenas uma parte do quadro completo. O que não vemos são os custos operacionais, as dívidas, as flutuações do mercado e outros desafios que podem impactar significativamente a lucratividade de um empreendimento.

Além disso, é essencial considerar que o sucesso financeiro de um empreendimento é resultado de uma combinação de fatores, incluindo uma gestão eficiente, um modelo de negócios sólido, uma análise de mercado detalhada e, muitas vezes, um pouco de sorte. As aparências podem ser enganosas, e uma análise superficial raramente captura a complexidade envolvida na operação de um negócio.

Para evitar cair nesses vieses, é crucial adotar uma abordagem mais crítica e analítica ao avaliar o sucesso de um empreendimento. Realizar pesquisas detalhadas, analisar dados financeiros e considerar tanto os fatores internos quanto os externos são passos importantes para obter uma visão mais precisa. Além disso, buscar a opinião de especialistas e aprender com estudos de caso pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais abrangente do que realmente impulsiona o sucesso nos negócios.

Enquanto é natural sermos influenciados por vieses comportamentais, reconhecer e mitigar esses vieses pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e evitar conclusões precipitadas. Ao adotar uma abordagem mais crítica e baseada em dados, podemos melhorar nossa capacidade de avaliar corretamente o sucesso dos empreendimentos e fazer escolhas mais inteligentes tanto em nossos investimentos quanto em nossas carreiras. Portanto, cuidado para não se deixar influenciar pelos vieses acima ao decidir investir em negócios.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

