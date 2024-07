São Paulo

Sigam-me os bons! Fãs de Chaves, do Chapolin Colorado, do Doutor Chapatín e de tantos outros personagens criados e interpretados pelo mexicano Roberto Bolaños devem se apressar. "Chaves - A Exposição" chega à reta final e fica em cartaz até 4 de agosto no MIS Experience, em São Paulo.

Mais de 250 mil visitantes, entre crianças e fãs adultos de diversas gerações, já passaram pela mostra desde a abertura, em janeiro, segundo o museu.

A retrospectiva em homenagem ao idealizador do seriado recria, por exemplo, a vila onde viviam os personagens que acompanharam tantas gerações brasileiras ao longo de 40 anos, desde sua estreia no SBT, como Chaves, Quico, Seu Madruga, Chiquinha, Dona Florinda, Professor Girafales e Seu Barriga, entre tantos outros inesquecíveis.

Totens do Chapolin Colorado e do Chaves postados em frente a painel com fotos em ordem cronológica na exposição em homenagem a Roberto Bolaños e aos personagens do seriado 'Chaves', no MIS Experience - Zanone Fraissat - 3.jan.24/Folhapress

A mostra exibe, pela primeira vez, itens originais da trupe e espaços imersivos e interativos distribuídos em 26 salas que nos levam a outros cenários icônicos, como o restaurante da Dona Florinda e a sala de aula do Professor Girafales.

"Os itens originais nunca tinham saído da casa do Roberto, mas o tamanho da exposição e o fanatismo do brasileiro convenceram a família a autorizar o empréstimo", disse o produtor-executivo Felipe Pinheiro à Folha em janeiro.

A retrospectiva de Bolaños expõe, ainda, roteiros de episódios inéditos no Brasil, guias em áudio com as vozes dos dubladores da Chiquinha e do Seu Madruga e figurinos originais, incluindo a marreta biônica do Chapolin.

Personagens menos conhecidos dos brasileiros, mas igualmente cativantes, também fazem parte da megaexposição, como Pancada Bonaparte e Charrito.

A criançada e seus acompanhantes (muitas delas crianças nos anos 1980) podem visitar a exposição a um valor promocional nessas férias. Até o último dia em cartaz, em 4 de agosto, os ingressos custam R$ 30 (inteira) nos dias da semana e R$ 40 (inteira) aos finais de semana e feriados.

Sigam-me os bons e zás!