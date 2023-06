O compositor, arranjador e cantor Edu Lobo irá se apresentar nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Os shows acontecem sexta e sábado, às 21h, domingo, às 18h, com a participação especial da cantora Vanessa Moreno.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da foto de Edu Lobo - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Para interpretar clássicos como "Ponteio", entre outros, os artistas contam uma banda formada por músicos excelentes: Cristóvão Bastos (piano), Jurim Moreira (bateria), Jorge Helder (baixo acústico) e Mauro Senise (sopros).

Bom show!

SHOW EDU LOBO

ARTISTAS Edu Lobo e participação especial de Vanessa Moreno

QUANDO Sexta-feira (30) e sábado (1º), às 21h; domingo (2), às 18h

ONDE Teatro Paulo Autran, Sesc Pinheiros, r. Pais Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095 9400

QUANTO De R$ 15 a R$ 50