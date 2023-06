Segundo o ator, compositor e multi-instrumentistas André Abujamra, 58, filho do ator e diretor de teatro, Antônio Abujamra (1932-2015), "a primeira frase que lembro que ele falou para mim foi: ‘A vida é sua, estrague-a como quiser’". Leia em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1622197-meu-pai-foi-um-mago-um-grande-bruxo-diz-andre-abujamra.shtml.

O guitarrista Joe Abujamra, filho de André, parece seguir à risca o conselho do avô paterno "estragando-a" tocando blues. Prova disso é que nesta quinta-feira (29), o neto do bruxo Abu ou Abuzão, como também era chamado o ator, lança nas plataformas digitais o clipe e o single "Find My Self", parte de seu primeiro álbum "Found" (assista ao vídeo no final do texto).

O guitarrista Joe Abujamra - Divulgação

Acompanhado por Xantilee Jesus (contrabaixo) e Mauro Sanches (bateria), Joe Abujamra (guitarra e voz) mostra sua pegada em "Find My Self", com forte influência do blues do Mississipi. A letra da canção foi escrita no período da pandemia, como um desabafo.



Apaixonado pelo blues, Joe Abujamra morou nos Estados Unidos, onde curtiu o som dos papas Buddy Guy, BB King (1925-2015), Clarence "Gatemouth" Brown (1924-2005), Bo Didley (1928-2008), Eric Clapton, além de ter tido o privilégio de assistir a Stevie Ray Vaughn (1954-1990) em uma tournê com Jeff Beck (1944-2023).



No Brasil, Joe Abujamra tocou com André Cristóvam, Vasco Faé, Silvio Alemão, Marcos Otaviano, Nuno Mindélis, Blue Jeans e Irmandade do Blues, entre outros artistas e grupos que se dedicam a fazer um blues com respeito e deixam sua marca, caso deste bruxo hereditário.



Confira no vídeo, a seguir, o talento de Joe Abujamra ao "estragar" sua vida.