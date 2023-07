Após permanecer um bom tempo longe dos palcos dedicando-se à maternidade e a novas composições, a cantora e compositora Lia Paris se apresenta em um show totalmente autoral nesta sexta-feira (28), às 21h, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo.

Acompanhada pelos músicos Johnny Zanei, que toca baixo, guitarra e violão, Guilherme Amaral, na bateria SPD, e o DJ P.A Alain, na programação, a artista mostra músicas gravadas no álbum "MultiVerso", além de outras inéditas.

A cantora e compositora Lia Paris - Divulgação/André Giorgi

Segundo a cantora, "o público pode esperar por um show intimista, mas ao mesmo tempo vibrante, com canções que saíram do fundo do meu coração e que contam histórias da minha vida cigana pelo mundo".

O show terá um momento acústico, no qual a música "Your Universe" composta para o pai do filho de Lia Paris, além de "Andaluz", uma carta de amor para a região de Andaluzia, no Sul da Espanha, lugar pelo qual a artista se apaixonou e teve a sensação de "ter já vivido lá em outra vida".

Quanto à música "Coração Cigano", Lia Paris disse: "Esta composição traduz o sentimento de nostalgia do futuro que carrego no peito e me faz viajar. Ela tem um videoclipe gravado em uma praia vulcânica na Islândia sob o sol da meia noite, o lugar mais fantástico e surreal que já tive a alegria de conhecer através da minha arte".

A compositora e cantora Lia Paris - Divulgação/Tayana Laduado

"Três Vulcões", música do primeiro álbum da compositora, será apresentada em uma nova versão eletrônica, e "Inocente Violência", também está garantida no espetáculo.

O show conta ainda com a participação especial do cantor e compositor Odoyá, na música "No Name", fazendo ao vivo o dueto registrado no álbum "MultiVerso". "No final do show, apresento a parte mais dançante do repertório, só com inéditas, com a presença do DJ P.A Alain", disse a artista.

Saiba mais sobre a cantora em https://musicaemletras.blogfolha.uol.com.br/2021/11/29/lia-paris-lanca-nosso-trato-nesta-terca-feira-em-sao-paulo/.

Bom show!

SHOW LIA PARIS

ARTISTA Lia Paris

QUANDO Sexta-feira (28), às 21h

ONDE MIS Museu da Imagem e do Som, av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo, tel.(11) 2117-4777

QUANTO De R$ 15 a R$ 30