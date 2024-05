Recentemente, escrevi um artigo demonstrando que o investimento passivo no Ibovespa foi perdedor no longo prazo. Para minha surpresa, recebi comentários de que ninguém mais investe no Ibovespa. Argumentavam que o investimento em dividendos dominava a forma como investidores aplicam em ações no Brasil. Mas, será que o índice de dividendos foi vantajoso na última década?

Antes de apresentar os resultados do índice de empresas pagadoras de dividendos da B3, o IDIV, quero ressaltar dois pontos que observo bastante entre a maioria dos investidores pessoas físicas.

A maioria dos investidores pessoas físicas acredita que a rentabilidade de sua carteira particular de ações é maior do que a realidade. Isso ocorre por um simples fato. Quase ninguém mede os resultados de forma precisa.

Na maioria das vezes as pessoas se livram das ações em que perderam dinheiro e se impressionam com o rendimento das ações ganhadoras que ficaram. Os rendimentos negativos das perdedoras são esquecidos.

O segundo ponto que observo é a conclusão e extrapolação de resultado por uma amostra de curto prazo e de risco mais elevado que uma carteira diversificada. Algumas pessoas físicas podem ter comprado uma proporção elevada de Petrobrás e Banco do Brasil nos últimos dois anos e por terem obtido retorno excepcional, acham que isso se perpetua na mesma intensidade.

Todos sabem que ao se comprar apenas duas ações, seu risco é enorme. Este risco pode ser premiado e os resultados serem extraordinários, mas também pode ser o contrário.

Você já deve ter ouvido falar que mais da metade dos gestores perdem dos índices de referência. Com grande probabilidade, pessoas físicas no longo prazo costumam ter desempenho menor que a média dos gestores, pois não possuem todo o ferramental e acesso a informação que os primeiros.

Os índices de ações são uma excelente forma de avaliar como o mercado desempenhou, pois na média os investidores perdem destes índices.

Antes que perguntem nos comentários, ressalto que os retornos dos índices de ações já contemplam o ganho de dividendos, além do ganho de capital.

Evolução de um investimento de R$ 100 mil no CDI, IMAB-5 e no IDIV desde 16/05/2014. - Michael Viriato

Nos últimos 10 anos, o IDIV rendeu o equivalente a 9,9% ao ano. Quem investiu R$ 100 mil no IDIV em 16/05/2014, tem hoje R$ 258,22 mil. Lembro novamente que para ter esse rendimento, o IDIV considera o reinvestimento dos dividendos. Algo que poucos investidores conseguem fazer disciplinadamente.

O mesmo investimento no índice dos títulos do Tesouro referenciados ao IPCA de vencimento menor que cinco anos, o IMAB-5, rendeu o equivalente a 11% ao ano. Quem investiu R$ 100 mil no IMAB-5 em 16/05/2014, tem hoje R$ 283,30 mil.

O gráfico acima apresenta a evolução de um investimento de R$ 100 mil no CDI, IMAB-5 e no IDIV desde 16/05/2014.

Perceba que o IDIV até ganhou do CDI. Na última década o investimento referenciado ao CDI rendeu o equivalente a 9,3% ao ano. No mesmo período, o investimento de R$ 100 mil no CDI alcançou hoje o valor de R$ 242,3 mil.

Ou seja, correndo todo o risco de Bolsa, com alta volatilidade nos retornos, o investidor de ações pagadoras de dividendos ganhou apenas 6,57% a mais de quem ficou tranquilo no CDI.

Já o investidor que preferiu o IMAB-5, que é um índice de renda fixa, foi bem premiado em relação ao CDI, pois ele obteve um patrimônio 16,92% a mais que aquele investido no CDI, e estava em uma renda fixa que garante a proteção contra a inflação.

Na última década, o IDIV rendeu o equivalente a IPCA+3,9% ao ano. Já o IMAB-5 rendeu o equivalente a IPCA+4,9% ao ano.

Atualmente, os títulos referenciados ao IPCA rendem em média mais que IPCA+6% ao ano. Apostaria que esse rendimento também vai superar o IDIV na próxima década. Em geral, quem diz que renda fixa é "perda fixa" provavelmente não está sabendo medir seus retornos ou está avaliando apenas o curto prazo.

