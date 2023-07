Por meio de depoimentos de amigos e artistas, como Erasmo Carlos (1941-2022), Kiko Zambianchi, Andreas Kisser, Guilherme Arantes, Pepeu Gomes, Supla, Frejat, e Wanderléa, entre outros, o diretor Luiz Carlos Lucena, durante 88 minutos, conta no documentário "Luiz Carlini-Guitarrista de Rock" a trajetória de um dos mais importantes guitarristas desse gênero no Brasil.

O filme, que tem estreia marcada para o dia 3 de agosto nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Palmas e Porto Alegre traz a obra e a vida de Carlini, parceiro de Rita Lee (1947-2023) entre outros artistas.

O guitarrista e compositor Luiz Carlini - Divulgação/ Ativa Cinema Digital

Com Rita Lee, Carlini compôs, em 1975, três músicas "Disfarce", "Anjo da Vanguarda" e "The Old Friend", que nunca foram gravadas quando a cantora lançou o disco "Fruto Proibido". Leia mais em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2023/06/rita-lee-compos-tres-musicas-nunca-lancadas-na-ditadura-veja-arquivos.shtml.

É dele o famoso e cultuado solo inserido em "Ovelha Negra", de Rita Lee, canção incluída no álbum "Fruto Proibido", considerado um dos principais discos de rock e de música brasileira de todos os tempos.

Luiz Carlini conviveu, acompanhou a trajetória e foi roadie do grupo Os Mutantes, seus vizinhos no bairro da Pompeia, berço do rock paulistano. Criou a banda Tutti Frutti, que durante os anos 70 gravou e tocou com Rita Lee.

Foi o guitarrista solo do Camisa de Vênus, no retorno da banda nos anos 90, tocou com Titãs, Barão Vermelho, Capital Inicial e outros grupos, além de líder das bandas de Erasmo Carlos e Guilherme Arantes. Carlini gravou com Eric Burdon, vocalista dos Animals, e participou de mais de 400 discos de cantores e músicos diversos.

Atualmente, Luiz Carlini continua liderando a banda Tutti Frutti em shows pelo Brasil e participando de gravações de estúdio com grandes artistas da música brasileira.

"Luiz Carlini-Guitarrista de Rock" conta com a produção da Ativa Cinema Digital, Greta Rossini e fotografia capitaneada por Eddy Marchi e pelo próprio diretor do filme, Luiz Carlos Lucena.

ESTREIA DOCUMENTÁRIO ‘LUIZ CARLINI – GUITARRISTA DE ROCK’

QUANDO Dia 3 de agosto

ONDE Cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Palmas e Porto Alegre

DIREÇÃO Luiz Carlos Lucena