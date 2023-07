A 18ª edição do Festival Vale do Café acontece de 19 a 23 de julho, na região turística do vale do Café, no Rio de Janeiro, reunindo apresentações de música instrumental em fazendas e estações históricas de trem, além de cursos de música gratuitos.

As aulas dos cursos de música acontecem durante os dias do evento. São 80 vagas para violão, piano, canto e violino e 40 bolsas com auxílio para hospedagem e alimentação. Entre os mestres que estarão no Instituto de Educação Thiago Costa, em Vassouras (RJ), estão Maria Teresa Madeira (piano), Turíbio Santos (violão), Cintia Graton (canto), Suray Soren (violino) e Ulisses Rocha (violão).

Fazenda Florença em Conservatória, uma das fazendas onde acontece a 18ª edição do Festival Vale do Café - Divulgação

A abertura do festival será na fazenda Florença, em Conservatória (RJ), produtora de um café premiado. Está programado um passeio pelo casarão e, claro, um cafezinho, antes de ouvir o violonista Ulisses Rocha e sua música marcante.

O segundo concerto do dia acontece na fazenda São João da Prosperidade, na Barra do Piraí (RJ), na qual os visitantes irão ouvir, antes do som da gaita de José Staneck, detalhes sobre a construção do casarão que conta com 15 quartos, além de experimentarem a linguiça de produção artesanal.

Fazenda São João da Prosperidade, na Barra do Piraí, uma das fazendas onde acontece a 18ª edição do Festival Vale do Café - Divulgação

A fazenda das Palmas, em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), produtora de cachaças especiais, recebe seus visitantes no sábado (22). Além de conhecer as instalações onde são produzidas as cachaças, entre elas a premiada Pindorama, poderão ser degustadas as versões branca e envelhecida dela, antes de se inebriar com o show do violonista Turíbio Santos e da pianista Maria Teresa Madeira.

Ainda no sábado (22), às 16h, acontece a apresentação da harpista Cristina Braga, que deve encantar o público, assim como a beleza estonteante da paisagem que há na fazenda São Fernando, em Vassouras (RJ), local do show.

Fazenda das Palmas, em Engenheiro Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, uma das fazendas onde acontece a 18ª edição do Festival Vale do Café - Divulgação

Na fazenda União, em Rio das Flores (RJ), onde haverá visitação a um museu com obras de arte sacra e à capela desta bela propriedade produtora de café, a programação do evento será encerrada com a apresentação do duo formado pela saxofonista e flautista Dani Spielmann e pela pianista Sheyla Zagury, que interpretarão composições de Jacob do Bandolim (1918-1969).

Ainda no domingo (23) haverá a apresentação dos professores e alunos das oficinas musicais, na igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Vassouras.

Fazenda União, em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, uma das fazendas onde acontece a 18ª edição do Festival Vale do Café - Divulgação

SOM NAS ESTAÇÕES

Tendo as estações de trem de Vassouras, Barra do Piraí e Engenheiro Paulo de Frontin como cenário, a música promete agradar ao público que a elas comparecerem para apreciar as apresentações gratuitas da arte de amealhar os sons.

A estação de Vassouras atualmente abriga um espaço cultural, onde terá início na quinta-feira (20), às 19h, a abertura da série de concertos gratuitos nas estações de trem, com a harpista Cristina Braga.

Na sexta-feira (21), às 19h, na estação Engenheiro Paulo de Frontin, será a vez de o público embarcar e viajar na música dos violões de Victor Biglione e Marcel Powell.

No sábado (22), às 19h, o sanfoneiro Marcelo Caldi promete fazer a festa com muito forró para quem tiver o privilégio de vê-lo nessa estação, onde muito café passou em direção ao litoral.

Veja a programação completa do festival em https://festivalvaledocafe.com.br/.

Bom festival!

18º FESTIVAL VALE DO CAFÉ

QUANDO 19 a 23 de julho de 2023

ONDE Região turística do vale do Café, no Rio de Janeiro

QUANTO De R$ 75 a R$ 150; shows nas estações de trem e cursos são gratuitos

INSCRIÇÕES https://festivalvaledocafe.com.br/