A Banda Del Rey, grupo formado há 18 anos pelos pernambucanos Chinaina e pela banda Mombojó, foca na Jovem Guarda, em seu primeiro disco, que chega às plataformas digitais nesta terça-feira (22), com dez faixas.

Chinaina (vocal), Vicente Machado (bateria), Chiquitito Corazon (teclado), Felipe S (guitarra), O Príncipe (guitarra) e o músico convidado Estevan Sinkovitz Neto (baixo) lançam "O Disco" na mesma data de estreia do célebre programa musical "Jovem Guarda" apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos (1941-2022) e Wanderléa entre os anos 1965 a 1968.

Banda Del Rey - Divulgação/Luiz da Fonte

"Nunca tivemos a intenção de fazer um álbum, a diversão era tocar essas músicas ao vivo para embalar os bailes. Resolvemos gravar essas canções para marcar um tempo, para deixar um registro da banda para a posteridade", disse o cantor que, aliado aos outros componentes do grupo escolheu composições que ficaram famosas na voz de Roberto Carlos, mas que não são parcerias dele com Erasmo, e sim de outros compositores, com exceção de "Ilegal, Imoral ou Engorda" do Rei e do Tremendão.

Entre as outras músicas do repertório figuram "Não Vou Ficar", do mestre Tim Maia; "Quase Fui Lhe Procurar" e "Negro Gato", de Getúlio Côrtes; "Você Não Serve Pra Mim", de Renato Barros; e "Do Outro Lado da Cidade", de Helena dos Santos.

LANÇAMENTO ‘O DISCO’

ARTISTA Banda Del Rey

QUANDO Terça-feira (22)

ONDE Plataformas digitais