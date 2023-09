Acontece nesta segunda-feira (11), às 20h, no Bar Balcão, em São Paulo, o lançamento do livro "A música no Brasil que você toca" pelo músico, compositor, violonista e gestor cultural Edson Natale.

O paulistano Natale atuou como gestor cultural por mais de 20 anos, como gerente do núcleo de música do Itaú Cultural e gerente-coordenador do Auditório Ibirapuera e de sua escola dedicada à formação musical de estudantes da rede pública de ensino.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da capa do livro de Edson Natale - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

"Este livro é resultado de muitas andanças pelo Brasil. Me dei conta que estava, já há algum tempo, colecionando e anotando as histórias que ouvia ou vivenciava, e também os recortes, folhetos e livros que juntei, ganhei ou comprei nos sebos, até perceber que tinha reunido um material riquíssimo a respeito da música brasileira, de todas as regiões do país. Comecei a dar forma a uma narrativa para compartilhar essa infinidade de histórias e algumas delas, finalmente, estão neste livro; outras ainda aguardam novos mergulhos que se juntarão a futuras viagens e encontros", disse Natale.

O gestor cultural e músico Edson Natale - Divulgação/Renã de Paula

Entre as historias relatadas em "A música no Brasil que você toca" figura a de como Hernani Vitor Guedes, conhecido como "farmacêutico da rabeca", um jovem paraense que, na segunda metade da década de 1940, decide gravar um disco em um estúdio que ele mesmo improvisou com a ajuda de amigos e parentes. A fita da gravação foi transportada por um avião da Força Aérea Brasileira, único transporte possível na época, já que não havia voos comerciais que incluíssem o Amapá em suas rotas. Contudo o amigo de Hernani que levou a fita teve sua mala furtada e, com ela, a fita matriz. Quando a notícia chegou em Macapá, Hernani decidiu contratar um detetive na tentativa de localizar a fita, encontrada semanas depois num sebo em Recife. Finalmente a fita seguiu seu caminho até a fábrica de discos Rozenblit, lugar onde concretizou-se o sonho do "farmacêutico da rabeca" e do grupo que ele fundou, Os Mocambos.

Essa é apenas uma das interessantes historias relatadas em "A música no Brasil que você toca". O produtor Pena Schmidt e o violeiro Paulo Freire, que viveu parte da vida no sertão do Urucuia (MG) para aprender a tocar viola, também tem suas histórias contadas com muito humor no livro.

LANÇAMENTO LIVRO ‘ A MÚSICA NO BRASIL QUE VOCÊ TOCA’

AUTOR Edson Natale

EDITORA ZarpaZanza e Paraquedas

QUANDO Segunda-feira (11), às 20h

ONDE Bar Balcão, r. dr. Melo Alves, 150, Cerqueira César, São Paulo, tel. (11) 3063-6091

QUANTO R$ 59,90