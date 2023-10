A banda de rock Leela, formada por Bianca Jhordão (voz e guitarra), Rodrigo Brandão (voz e guitarra), Guilherme Dourado (baixo) e Fabiano Paz (bateria), convida a cantora Patrícia Coelho e o compositor Fausto Fawcett para um show que acontece nesta sexta-feira (20), às 21h, no Open Kitchen, em São Paulo.

No repertório diversificado do espetáculo, músicas de Rita Lee (1947-2023), além de faixas do primeiro EP em inglês da banda Leela, "Seven Stars". Entre as músicas estão garantidas, "2000 Ligth Years From Home", de Mick Jagger e Keith Richards; "Gimme Shelter", de Jagger e Richards, em uma versão psicodélica de Fausto Fawcett; "Fome de Viver", de Bianca Jhordão, Rodrigo Brandão e Fausto Fawcett; além de uma versão nova de "Kátia Flávia, a Godiva do Irajá", de Fawcett e Carlos Laufer; "Ando Meio Desligado", de Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias; e "Ovelha Negra", de Rita Lee.

Banda Leela e Fausto Fawcett - Divulgação

Recentemente, Bianca Jhordão e Rodrigo Brandão arrasaram com Fausto Fawcett no festival In-Edit, durante a performance musical que aconteceu após a exibição do documentário "Fausto Fawcett Na Cabeça", dirigido por Victor Lopes, filme que será lançado nos cinemas em fevereiro de 2024.

As cantoras e compositoras Patricia Coelho e Bianca Jhordão - Divulgação

No show desta sexta-feira uma homenagem para Rita Lee será feita pela banda Leela, contando com a participação especial da cantora e compositora Patrícia Coelho.

Bom show!

SHOW BANDA LEELA

ARTISTAS Banda Leela participações especiais de Fausto Fawcett e Patrícia Coelho

QUANDO Sexta-feira (20), às 21h

ONDE Open Kicthen, r. Min. Jesuíno Cardoso, 157, Vila Nova Conceição, São Paulo, tel. (11) 3044-6351

QUANTO De R$ 60 a R$ 200; ingressos em https://www.sympla.com.br/evento/banda-leela/2075085