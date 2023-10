Acontece neste domingo (8), às 20 (horário local), no Stern Auditorium, no Carnegie Hall, em Nova Iorque, o show "A Grande Noite – Bossa Nova" que reúne Seu Jorge, Daniel Jobim, Roberto Menescal, Carlinhos Brown e Carol Biazin fazendo um tributo ao concerto histórico de 1962, no qual o mundo foi impactado pelas composições de Tom Jobim (1927-1994) e pela voz e o violão de João Gilberto (1931-2019).

Seu Jorge, acompanhado pelo piano de Daniel Jobim (neto de Tom) e banda, interpreta clássicos como "Chega de Saudade", "Corcovado", "Garota de Ipanema", "Samba de uma Nota Só", "Wave", "O Barquinho", "Eu Sei Que Vou Te Amar" e "Samba da Minha Terra".

Seu Jorge e Daniel Jobim - Divulgação/Fabio Nunes

Segundo Seu Jorge, "foi uma grande surpresa receber esse convite. Lá se vão 60 anos daquele concerto histórico que mostrou nossa arte para o mundo. Estou orgulhoso de participar dessa apresentação ao lado de grandes músicos. O Carnegie Hall é o lugar das excelências, o que torna um desafio cantar um repertório de tanta sensibilidade como esse".

O time de artistas convidados inclui o compositor e guitarrista Roberto Menescal, que se apresentou no concerto de 1962. É ele quem lembra a história envolvendo o importante concerto: "Quando fui convidado a me apresentar no Carnegie Hall, não tinha a menor noção de como isso seria importante. Quase não fui. Tinha uma pescaria marcada naquele dia e avisei ao Itamaraty que não poderia ir. Aí o Tom Jobim me ligou e disse: ‘Menesca, você tá louco! É o Brasil que estará lá. Não sou eu nem você. É a música brasileira. É importantíssimo para o país’. Claro que eu fui e acabou sendo uma das coisas mais significativas na minha carreira. Percebi que a nossa música estava saindo do Brasil para o mundo. Vou reviver essa emoção agora, com outros artistas, novas caras da música. Tocar naquele palco é reviver toda essa emoção. A gente ganha um espaço muito grande no mundo com esse concerto".

Festival Bossa Nova no Carnegie Hall, em 1962, com Roberto Menescal, Ana Lúcia, o conjunto de Oscar Castro Neves, Carlos Lyra, Normando e Chico Feitosa - Divulgação/Dan Blaweiss

A noite terá ainda Carol Biazin, cantora e compositora paranaense de 25 anos, autora do hit "Penhasco". Carol se apresentou na edição deste ano do Lollapalooza, em São Paulo.

Bom show!

SHOW ‘A GRANDE NOITE – BOSSA NOVA’

QUANDO Domingo (8), às 20h (horário local)

ONDE Stern Auditorium, Carnegie Hall, Sétima Avenida, 881, Manhattan, Nova Iorque (EUA)

QUANTO De 145 a 325 dólares