Acontece nesta terça-feira (24), às 11h, dentro da programação da Semana da Música promovida pela Faculdade Santa Marcelina, no Teatro Laura Abrahão da FASM (Faculdade Santa Marcelina), no bairro de Perdizes, em São Paulo, o concerto 'Sonatas e Interlúdios Para Piano Preparado', do norte-americano John Cage (1912-1992).

Gratuito, o concerto composto entre 1946 e 1948, com 16 sonatas e quatro interlúdios, com duração de 70 minutos e raramente executado na íntegra ao vivo, conta com a interpretação das duas primeiras e únicas pianistas da América do Sul a gravarem a composição na íntegra e ao vivo: Grace Torres e Lilian Nakahodo.

Piano preparado para o concerto 'Sonatas e Interlúdios Para Piano Preparado' de John Cage - Divulgação/ Anderson Sutherland

Cage deixou especificado não só o material a ser utilizado, de acordo com a característica de cada tecla, mas a localização e a distância entre elas e os objetos. Parafusos de diferentes tipos e tamanhos, além de porcas, pedaços de plástico e borracha milimetricamente colocados entre as cordas de um piano de cauda fazem parte da complexa preparação para a execução.

Além da execução da obra, a preparação do piano, que demora de duas a três horas para ficar pronto conforme as precisas indicações feitas por Cage, as quais chamou de bula, é o grande desafio do trabalho.

Ao todo, 45 notas são preparadas para o ciclo de sonatas e interlúdios, e diferentes métodos são usados para modificar o som original do instrumento. A inserção de diferentes objetos em suas cordas resulta em sonoridades inimagináveis.

A obra, uma das mais representativas do repertório erudito do século 20, revela a identificação de Cage com o pensamento indiano e dialoga com sonoridades das orquestras de gamelão da Indonésia.

Para poder estudar em um piano de cauda preparado e criar uma relação auditiva com a composição tal como ela é, as pianistas revelaram que foi preciso alugar um instrumento durante vários meses para que pudessem executar a obra.

O objetivo da obra é expressar os nove estados emocionais experimentados por qualquer ser humano, de acordo com a tradição hindu, conhecidos como rasa. São eles: o heroico, o erótico, o maravilhoso, o cômico, o patético, o furioso, o terrível, o abominável e a tranquilidade.

As pianistas Grace Torres e Lilian Nakahodo - Divulgação/Gabriel Stocchero

Grace Torres, curitibana, é compositora, produtora e mestre em música pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). A artista integra o Coletivo Pianovero e o Fato, grupo autoral com nove álbuns e shows pelo Brasil e exterior. Atuou como pianista em montagens como a "Ópera dos Três Vinténs". Como compositora, criou trilhas premiadas para dança, teatro e audiovisual.

A piracicabana Lilian Nakao Nakahodo, radicada em Curitiba, é graduada em produção sonora e mestre em música formada pela UFPR. Pianista, compositora, produtora e editora de áudio, integra o Coletivo Pianovero e o Sons Nikkei, projeto de fusão musical Brasil-Japão.

Assista, a seguir, a um trecho do concerto em https://www.youtube.com/watch?v=t1K3BlhKAoo.

Bom concerto!

CONCERTO ‘SONATAS E INTERLÚDIOS PARA PIANO PREPARADO’, DE JOHN CAGE

CONCERTISTAS Lilian Nakao Nakahodo e Grace Torres

QUANDO Terça-feira (23), às 11h

ONDE Teatro Laura Abrahão, FASM (Faculdade Santa Marcelina), r. Dr. Emílio Ribas, 89, Perdizes, São Paulo, tel. (11) 2217-9110

QUANTO Gratuito