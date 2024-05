Quando a dupla de canadenses Jordan Scott e Sydney Smith resolve se juntar num projeto, é sempre bom prestar atenção.

Scott é poeta e costuma fazer a sua literatura desabrochar quando escreve para crianças. Já Smith acaba de ganhar o Hans Christian Andersen na categoria para ilustradores, prêmio que é considerado o Nobel da literatura infantojuvenil. Mas não são os currículos de ambos que fazem seus livros merecerem uma espiada.

Ilustração de "O Jardim da Minha Baba", de Jordan Scott e Sydney Smith - Divulgação

Os dois são autores de "Eu Falo Como um Rio", publicado no Brasil em 2021 pela Pequena Zahar. A obra, uma das narrativas ilustradas mais potentes e delicadas dos últimos anos, apresenta um relato pessoal de Scott, que transforma em literatura a gagueira que teve na infância.

A cada página, uma pergunta parece ficar sempre represada, engasgada: o que você faria se suas palavras estivessem presas? Para ilustrar, Smith apresenta imagens inteligentes, nas quais cria distorções visuais quando o protagonista não consegue se expressar ou encontrar as frases que quer usar.

Agora, eles retomam a parceria em "O Jardim da Minha Baba", recém-lançado pela mesma editora. Mais uma vez, os holofotes são apontados para a vida do escritor, os ruídos da fala e outras formas e possibilidades de comunicação, que enchem a edição com uma história da qual transborda sensibilidade.

Na trama, o menino narra a sua relação com a avó, ou com a Baba, como prefere chamá-la. Todos os dias, ele vai logo cedo até a casa dela, onde come uma imensa tigela de mingau enquanto vê a mulher cozinhar.

Ao contrário do que seria clichê, as personagens pouco conversam verbalmente. Mas a comida e os pequenos gestos se infiltram no diálogo e ocupam o lugar das palavras. Mingaus, potes de conserva, cabeças de alho, beterrabas e batatas fervendo nas panelas acabam funcionando como palavras. O ritual de recolherem juntos minhocas na terra molhada se torna frase, bate-papo, tagarelice.

Ilustração de Sydney Smith para "O Jardim da Minha Baba", lançado pela Pequena Zahar - Divulgação

Um dia, quando a avó já aparenta estar debilitada e passa a morar na casa do garoto, tudo se inverte. É ele quem entrega mingau e maçã para ela. Sai na chuva, sozinho, enquanto a Baba olha pela janela. "Ando devagar", diz o menino. "E pego todas as minhocas que consigo."

O livro ganha novos degraus quando chegamos ao posfácio, no qual Scott conta que a narrativa é inspirada na relação com sua Baba de verdade, uma polonesa que fugiu da Europa por causa dos horrores da Segunda Guerra Mundial e que nunca aprendeu a falar bem inglês no Canadá.

Essa densidade, que ecoa a fome, os campos de concentração, as migrações forçadas, as mortes dos conflitos, a reconstrução da vida longe de casa, ganha toque final com as imagens de Smith. Criadas com uma técnica aquarelada, as ilustrações amplificam o efeito literário ao escorrer pelas páginas cenas molhadas de chuva, terra úmida, pingos e gotas.

Retrato do ilustrador canadense Sydney Smith - Divulgação

Tudo é líquido no livro. Se as palavras secam, o afeto transborda e irriga. É claro que há diferenças, mas é mais ou menos o que também ocorre em "Eu Falo Como um Rio", no qual a correnteza se torna fundamental para cheia de palavras da personagem gaga.

Já em "O Jardim da Minha Baba", essa água não molha apenas o amor entre avó e neto. Cria também raízes que conectam as personagens aos leitores. Quando terminamos de ler, a Baba já não é parente apenas do menino, de Scott ou até de Smith —ela também se torna um pouco a nossa própria Baba.