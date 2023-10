Acontece, nesta sexta-feira (27), o lançamento nas plataformas digitais do álbum "Vinicius de Mariana", da cantora Mariana de Moraes, 54, neta do poeta Vinicius de Moraes (1913-1980).

O álbum é o quinto da cantora e chega com um repertório totalmente dedicado à obra do avô, trazendo 12 faixas, com arranjos de João Donato (1932-2023) e participação especial de Chico Buarque.

A cantora e neta de Vinicius de Moraes, Mariana Moraes - Divulgação/Marco Vilas-Boas

Entre as músicas, "Maria Moita", parceria de Vinicius de Moraes com Carlos Lyra, traz um coro formado por Camila Pitanga, Mart'nália e Jussara Silveira. "Essa é uma música emblemática para mim. Tem uma história e um desejo de justiça que retrata esse amor muito grande do Vinicius pelas mulheres, não só as ‘dele’, mas as mulheres do mundo. Um desejo por um mundo mais justo, onde as mulheres fossem amadas e tratadas e não violentadas, onde a terra fosse amada e tratada e não violentada, onde os trabalhadores não fossem explorados", disse Mariana.

Entre as selecionadas para o repertório estão músicas conhecidas de Vinicius como "Canto do Caboclo da Pedra Preta", gravada no disco "Afro-Sambas" (1966), de Vinicius e Baden Powel (1937-2000); "Canto de Xangô" e "Tristeza e Solidão", outras duas parcerias de Vinicius e Baden; além de "Marcha da Quarta-Feira de Cinzas", mais uma do poetinha com Carlinhos Lyra; "Arrastão" e "Só me fez bem", as duas de Vinicius com Edu Lobo; e "Eu não existo sem você", de Vinicius e Tom Jobim (1927-1994), que conta com a sanfona de Marcelo Jeneci.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da capa do álbum 'Vinicius de Mariana' - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Contudo a festa do bom gosto na escolha do repertório não para por aqui. "Mundo Melhor" de Pixinguinha e Vinicius; "Desalento", de Vinicius e Chico Buarque; "Onde Anda Você", de Vinicius com Hermano Silva; e "Quando a Noite me Entende", de Antonio Maria (1921-1964) e Vinicius de Moraes completam o álbum.

Gravado durante a pandemia de Covid-19, em 2021, "Vinicius de Mariana" tem produção musical feita por Mariana e pelo contrabaixista Guto Wirtti, o piano e arranjos, em cinco faixas, do mestre João Donato, a percussão, de Robertinho Silva, e o violão irretocável de Carlinhos 7 Cordas, entre outros artistas.

Se morrer é ser esquecido, com "Vinicius de Mariana" Vinicius de Moraes permanece imortal.

Boa audição!

LANÇAMENTO ÁLBUM ‘VINICIUS DE MARIANA’

ARTISTA Mariana de Moraes

QUANDO Sexta-feira (27)

ONDE Plataformas digitais

SELO Sesc