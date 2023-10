O pandeirista mineiro de Passos, cidade a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte, Tulio Araujo lança nesta terça-feira (10), nas plataformas digitais, o álbum "Awerejê".

Este é o sexto álbum do ritmista que tocando pandeiro faz releituras muito interessantes de clássicos do jazz, com arranjos especiais.

O pandeirista mineiro Tulio Araujo - Divulgação/Paulo Collen

A ordem das faixas possibilita uma viagem cronológica do gênero, abordando desde as primeiras composições, que começam na década de 1930, passando pelo bebop dos anos 1940 e 1950, e terminando na modernidade de 1970 e 1980.

Capa do álbum 'Awerejê' - Divulgação

Derivado do tupi-guarani, o título "Awerejê" tem o significado de "mistura", o que realmente pode ser ouvido durante as nove faixas do álbum, entre as composições de Miles Davis (1926-1991), John Coltrane (1926-1967), Herbie Hancock e Chick Corea, entre outros.

Saiba mais sobre o criativo pandeirista em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2023/03/percussionista-tulio-araujo-lanca-single-equinox-nesta-sexta-feira.shtml e em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2022/02/tulio-araujo-leva-pandeiro-ao-jazz.shtml.

Boa audição.