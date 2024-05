Você já se deparou com aquela oportunidade de investimento perfeita, onde tudo parece garantir um retorno de 20% em um ano? Oportunidades de retorno elevado costumam pipocar no mercado e são uma tentação. Afinal, quem nunca desejou acertar na mosca no mercado financeiro? Mas, e se eu lhe dissesse que essa promessa, tão tentadora, pode esconder desafios inesperados?

Recentemente, encontrei um investidor que se viu preso nesse labirinto. Ele havia se deparado com um relatório que brilhava como ouro, prometendo um retorno de 40% em um ano para uma ação.

Fascinado pela promessa, ele embarcou com um peso relevante do portfólio no investimento, certo de que seus lucros estavam ao virar da esquina. Mas, como em todo bom suspense, a reviravolta veio rápida e implacável. Após dois anos, a ação já despencou 30%. Com a projeção anterior, agora o retorno apontava para mais de 100%.

Ele questionava qual seria a melhor decisão: ficar no investimento, pois poderia ter um retorno de 100%, ou sair. O que você faria? Será que ainda dá para considerar a projeção anterior como válida?

A emoção da promessa de altos retornos muitas vezes nos cega para os riscos que estamos assumindo. Portanto, é fundamental olhar além dos cenários otimistas e avaliar o que pode acontecer caso o cenário-base ou o cenário apresentado não se concretize.

Quando analisamos investimentos, atribuir probabilidades a diferentes cenários é essencial. Nosso investidor estava concentrado no cenário de 40% de retorno, mas não estava preparado para a queda de 30%.

O mesmo ocorre para muitos investidores que aplicam em fundos de ações, ETFs de Ibovespa e em carteiras de ações. Muitas vezes, ouve-se de especialistas que a expectativa é que o índice alcance 150 mil pontos, ou seja, uma alta de quase 17% do preço atual.

Entretanto, quais são os cenários alternativos para essa expectativa? Qual é a probabilidade desse retorno de 17% e de cada um dos principais cenários alternativos? Será que esta alta, quando ponderada pela probabilidade, bate a renda fixa?

Estas são perguntas que precisam ser feitas para evitar frustrações.

Conhecer os diferentes cenários e suas probabilidades ajuda a gerenciar expectativas. Saber que há potencial para altos ganhos, mas também o risco de quedas significativas, é essencial para tomar decisões conscientes.

Por exemplo, imagine um analista que projeta para uma ação um retorno-base de 20% em um ano. Parece uma alternativa interessante para a maioria dos investidores.

Entretanto, será que ela ainda fica igualmente interessante se o analista diz que esse cenário-base tem apenas 50% de probabilidade de ocorrer, que há um cenário otimista com retorno de 60% com 25% de chance e uma possível desvalorização de -20% com 25% de probabilidade?

Perceba que, com essas informações, é possível ter uma visão mais clara da gama de resultados possíveis, o que nos prepara melhor para as realidades do mercado.

Entenda que se ocorrer o cenário de queda de 20%, que tinha 25% de probabilidade, significa que a ação pode não subir mais até aquele potencial de 20% anterior. Afinal, o que se esperava que ocorresse e que levaria a ação a uma alta de 20% não ocorreu. Ou seja, talvez não se deva mais esperar por toda a alta.

Algo similar ocorreu com o investidor com quem conversei. Ele ansiava que a ação subisse 100% depois da queda. Entretanto, as receitas da empresa não subiram como o esperado anteriormente, e a competição fez com que as margens e o lucro caíssem.

Portanto, não é mais possível considerar o cenário traçado anteriormente pelo analista, nem o preço potencial que ele havia calculado. No novo cenário competitivo, a ação que ele possuía poderia cair ainda mais. O cenário alternativo pessimista foi o que ocorreu, e não o cenário-base.

Portanto, apesar de ter perdido com o investimento, o mais adequado para o investidor seria realizar a perda e procurar outro ativo com potencial de alta e com maior probabilidade deste cenário.

Então, ao considerar seu próximo investimento, pergunte-se: "Estou preparado para todos os cenários possíveis? Tenho uma compreensão clara das probabilidades e riscos envolvidos?" Com esse tipo de análise, você pode tomar decisões mais informadas e realistas sobre suas oportunidades de investimento.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

