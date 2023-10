São Paulo

A pianista e cantora de jazz Diana Krall anuncia show extra em São Paulo no dia 17 de novembro, além do show já anunciado no dia 18, no mesmo local, no Tokio Marine Hall. Os ingressos já estão à venda. O Rio de Janeiro tem um espetáculo marcado para o dia 15 de novembro, no Vivo Rio.

As apresentações fazem parte da plataforma Open Jazz, concebida pela Dançar Marketing. A plataforma atraiu mais de 450 mil espectadores para assistirem a nomes fortes da arte de amealhar os sons como Buddy Guy, Chaka Khan, Herbie Hancock, Dianne Reeves, Brandford Marsalis, Macy Gray, Banda Mantiqueira e Traditional Jazz Band, entre outros.

A cantora e pianista de jazz Diana Krall - Divulgação/Mary McCartney

Canadense nascida em Nanaimo, na Colúmbia Britânica, Diana Krall, uma das maiores referências do jazz contemporâneo, é a única cantora de jazz a ter oito álbuns de estreia no topo da parada de álbuns de jazz da Billboard. Os álbuns da artista ganharam dois troféus no Grammy, dez Juno Awards, nove álbuns de ouro, três de platina e sete multiplatina.

Bom show!

SHOW DIANA KRALL

QUANDO 17 e 18 de novembro, em São Paulo; 15 de novembro, no Rio de Janeiro

ONDE Em São Paulo, no Tokio Marine Hall, r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, São Paulo, tel. (11) 5646-2153. No Rio de Janeiro, Vivo Rio, av. Infante Dom Henrique, 85, pq. do Flamengo, Rio de Janeiro, tel. (21) 2272-2901

QUANTO Os ingressos para os shows podem ser adquiridos nos sites oficiais Sympla (Rio de Janeiro) e Eventim (São Paulo).