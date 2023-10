O pianista, compositor e arranjador Paulo Braga lança, nesta terça-feira (10), às 21h30, na Casa de Francisca, em São Paulo, "Farol", seu primeiro álbum autoral em trio composto por piano, contrabaixo e bateria.

Na mesma data do show o músico lança nas plataformas digitais o álbum no qual conta com o acompanhamento dos exímios Edu Ribeiro (bateria) e Bruno Migotto (contrabaixo). No espetáculo o pianista conta ainda com as participações especiais de Arrigo Barnabé e Letícia Sabatella.

O pianista, arranjador e compositor Paulo Braga - Divulgação/Heloisa Bortz

Gravado, mixado e masterizado pelo pianista André Mehmari, no Estúdio Monteverdi, em setembro de 2023, o álbum comemora os 60 anos de Braga trazendo composições gravadas em discos anteriores, mas nunca em versão para trio, além de uma música inédita, "Julho 18". Compõem, ainda, o repertório do disco "Babell", "Ô Lugar", "Cabeça de Melão", "Manhã", "Muita Hora Nessa Calma", "Farol" e "Nho Nho da Botica".

Segundo Paulo Braga, "esse trabalho é um marco na minha carreira". "Criei os arranjos de maneira livre, contando com a colaboração de Edu e Bruno. Esses músicos incríveis me ajudaram a pensar diferente de tudo que eu já toquei."

Capa do álbum 'Farol' - Divulgação

CONHEÇA O TRIO

Paulo Braga é integrante do Quarta D, do Trio Bonsai, do Trio 3-63, do duo com o guitarrista Lupa Santiago, e, desde 1988, é parceiro de Arrigo Barnabé em diversos projetos. Nascido em Jundiaí, interior de São Paulo, Braga é formado em piano pelo Conservatório de Tatuí e foi o responsável pela criação do departamento de Música Popular, que coordenou até 1994. Foi professor da UNICAMP e exerceu a função de coordenador artístico e pedagógico na EMESP Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo) de 2009 até 2023.

Edu Ribeiro é baterista, compositor e professor e conta com duas premiações no Grammy Awards, com o álbum "Song for Maura", do Trio Corrente e Paquito D'Rivera, no qual foi produtor, compositor e intérprete. Esse álbum fez com que o baterista abocanhasse os prêmios de Melhor Álbum de Jazz Latino, no Grammy Awards USA, 2013, e no Latin Grammy, 2014.

Já o contrabaixista acústico e elétrico, compositor e arranjador, Bruno Migotto tocou com diversos nomes da música, como Wilson das Neves (1936-2017), Nenê, Arismar do Espírito Santo, Gilson Peranzetta, Raul de Souza (1934-2021), Nelson Sargento (1924-2021), Vinícius Dorin (1962-2016), Filó Machado, Swami Jr., Philippe Baden Powell, Naylor Proveta e Sadao Watanabe, entre outros.

Bom show!

LANÇAMENTO ÁLBUM ‘FAROL’

ARTISTAS Paulo Braga (piano), Edu Ribeiro (bateria) e Bruno Migotto (contrabaixo), participações especiais de Arrigo Barnabé e Letícia Sabatella

QUANDO Terça-feira (10), às 21h30

ONDE Casa de Francisca, r. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, São Paulo, tel. (11) 3052-0547

QUANTO De R$ 62 a R$ 160