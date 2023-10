A 3ª edição do Rio Montreux Jazz Festival tem início nesta quarta-feira (11) e término programado para sábado (14) com a apresentação de vários artista nacionais e internacionais. Entre eles, Mike Stern, John Patitucci, Billy Cobham, Anders Helmerson Trio e Anatole Muster, além de Hermeto Pascoal, Liniker, Ney Matogrosso, Emicida, João Bosco, Jaques Morelenbaum, Elba Ramalho e Chico César.

O festival acontece no Parque Bondinho Pão de Açúcar, Morro da Urca, e também na Orla do Rio de Janeiro e Forte de Copacabana com mais de 30 apresentações gratuitas. No Parque Bondinho Pão de Açúcar, Morro da Urca, endereço principal do Rio Montreux Jazz Festival, estarão dois palcos – Villa-Lobos e Village - com capacidade para receber até 2 mil pessoas por dia de evento. Além de quatro shows diários, o espaço conta também com área de convivência, com opções de alimentação e bares, além da vista mais espetacular da cidade do Rio de Janeiro.

O evento será aberto na noite desta quarta-feira (11), no palco Villa-Lobos com o puro jazz do contrabaixista John Patitucci, que traz ao Brasil seu all-star Electric Guitar Quartet apresentando David Gilmore, Steve Cardenas e Brian Blade. O repertório contará com obras que viajarão por toda sua discografia, do classic jazz até o jazz fusion. Na sequência, Mike Stern, um dos maiores guitarristas de jazz da sua geração, nomeado nove vezes ao Grammy Awards, sobe ao palco.

Na quinta-feira (12), a noite começa com a homenagem a um dos grandes nomes da música brasileira: João Bosco. O artista mineiro proporciona mais um momento exclusivo, revisitando sua carreira acompanhado por Jaques Morelenbaum, Vanessa Moreno e Mestrinho no musical intitulado "O Corsário: O Coração Tropical de João Bosco". Fechando a noite de quinta-feira, Ney Matogrosso celebra seus 50 anos de carreira, ao lado de Liniker, Ana Canãs, Duda Brack e Filipe Catto, no espetáculo "Sangue Latino: 50 anos de carreira de Ney Matogrosso".

Na sexta, Hermeto Pascoal, reconhecido como um dos maiores nomes mundiais do jazz, traz a celebração "A nave mãe no Rio Montreux", O último show da noite é uma grande festa ao Nordeste brasileiro, "Viva Nordeste" com Elba Ramalho e Chico César recebendo a SpokFrevo Orquestra.

A última noite do Rio Montreux Jazz Festival 2023 receberá o ícone do jazz, o baterista Billy Cobham, 79. Cobham virá com sua banda principal formada por Emilio Garcia, na guitarra, Steve Hamilton e Camelia Ben Naceur, nos teclados e Victor Cisternas, no baixo, apresentando um show dedicado a sua discografia de mais de 40 anos. Fechando o palco Villa-Lobos, Emicida apresentará o espetáculo inédito criado para o festival "AmarElo encontra A Love Supreme", onde o artista recria seu show "AmarElo" inspirado por John Coltrane (1926-1967).

