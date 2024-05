Brasília

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou, de forma unânime, recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Walter Braga Netto (PL) contra a declaração de inelegibilidade por oito anos por campanha eleitoral com dinheiro público em 7 de Setembro de 2022, em atos em Brasília e no Rio de Janeiro.

O julgamento de mérito foi concluído no ano passado, quando, por 5 votos a 2, a corte entendeu que os então candidatos a presidente e vice-presidente cometeram abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência.

Os recursos foram apresentados em três ações. Eles estão em análise no plenário virtual, e a sessão fica aberta para os votos até às 23h59 desta sexta-feira (3). Mas nas três já há sete votos rejeitando o pedido: do ministro relator, Floriano Azevedo Marques, do presidente, Alexandre de Moraes, e de Nunes Marques, Cármen Lúcia, Isabel Gallotti, Raul Araújo e André Ramos Tavares.

O julgamento, que começou em 24 de outubro do ano passado, analisou ações apresentadas pelo PDT e pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

