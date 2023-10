Acontece nesta quinta-feira (12), às 21h, no Jazz B, em São Paulo, o show no qual o quinteto liderado pelo acordeonista Toninho Ferragutti convida a cantora e compositora italiana Susanna Stivali.

A artista que está em turnê pelo Brasil, irá se apresentar ao som de Ferragutti, no acordeon, Cássio Ferreira, nos sopros, Zé Alexandre Carvalho, no baixo acústico, Fábio Leal, na guitarra, e Tiago Mecatti, na bateria.

A cantora e compositora italiana Susanna Stivali - Divulgação

A italiana não é criança. Em 1997, foi bolsista da Berklee College of Music em Boston, nos Estados Unidos. Trabalhou com Lee Konitz, Miriam Makeba, Jaques Morelenbaum, Lea Freire e Francis Hime, entre outros.

Recentemente, realizou uma série de shows com o Trio Corrente, na Itália, grupo com o qual prepara um disco que será lançado em 2024. Assista ao vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=7rFZnQBUpMQ.

Além de "Caro Chico" (2015), dedicado ao repertório de Chico Buarque, com participação especial do compositor, a cantora gravou "A Secret Place" (2003), "Piani DiVersi" (2021) e "Going For The Unknown - Homage To Wayne Shorter" (2016).

Show de gente grande, para gente grande.

Bom show!

SHOW TONINHO FERRAGUTTI QUINTETO CONVIDA SUSANNA STIVALI

QUANDO Quinta-feira (12), às 21h

ONDE Jazz B, r. General Jardim, 43,Vila Buarque, São Paulo, tel. (11) 94980-3554

QUANTO R$ 34, em https://www.sympla.com.br/evento/toninho-ferragutti-quinteto-convida-susanna-stivali-no-jazzb-quinta-12-out-2023/2152341