Anunciado nesta sexta-feira (10) os indicados ao Grammy 2024, prêmio que será entregue em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 4 de fevereiro.

Estão no páreo para abocanhar o prêmio de jazz latino Bobby Sanabria Multiverse Big Band e Miguel Zenón e Luis Perdomo, além dos brasileiros Ivan Lins, com o disco "My Heart Speaks", a pianista e cantora Eliane Elias, com "Quietude", e Luciana Souza e Trio Corrente, com "Cometa".

Capa do álbum 'Cometa' indicado ao Grammy 2024 - Divulgação

O trio que acompanha Luciana Souza em Cometa já foi premiado em 2014 pelo Grammy e tem muita chance de morder novamente o prêmio. Já Luciana Souza foi ganhadora do Grammy por sua participação no disco "River - The Joni Letters" com Herbie Hancock, e mais seis vezes indicada ao prêmio. Lançado 25 de agosto, "Cometa" reúne a experiente cantora com músicos safos experimentando formatos inéditos.

O repertório do disco apresenta composições exclusivas e clássicos de Ary Barroso (1903-1964), Dorival Caymmi (1914-2008), Paulinho da Viola e Tom Jobim (1927-1994). Entre as músicas, "Você Já Foi à Bahia" e "Requebre Que Eu Dou Um Doce", as duas de Caymmi; "Pra Machucar Meu Coração", de Ary Barroso; "Ventos do Norte", de Djavan; "Sem Você", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; "Rumo dos Ventos", de Paulinho da Viola; além de inéditas como "Baião Joy", composta pelo contrabaixista do Trio Corrente, Paulo Paulelli; "Em Bem Que Te Avisei", de Luciana Souza; "Quando Você Vier", do pianista do Trio Corrente, Fábio Torres em parceria com Vicente Tavares, e ainda "Cometa", do baterista do trio Edu Ribeiro.

"Estar na companhia do Trio Corrente, é como entrar no mar num dia de sol forte, numa linda praia da Bahia, com a benção de Dorival Caymmi. Faltou dizer que o disco tem esse nome porque pensamos nele como um cometa, que passa e te deixa feliz, te faz olhar para o céu e ter esperança", disse Luciana Souza.

Agora é torcer para que todos vejam, ou melhor, ouçam "Cometa", que já está deixando rastros de muito suingue, belas harmonias, excelentes arranjos e lindas melodias.

Ainda para ser confirmado, mas já dando spoiler, o show de lançamento do álbum "Cometa", no Brasil, deve acontecer nos dias 14 e 15 de dezembro, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo.

Aguarde e torça para que o espetáculo aconteça, pois com ou sem Grammy essa é uma ótima oportunidade para ouvir quatro artistas que sabem tudo sobre a arte de amealhar os sons.

Boa sorte a todos!