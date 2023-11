Acontece neste sábado (25), às 16h, no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo, a apresentação da fadista Cuca Roseta acompanhada por Sandro Costa, um dos melhores guitarristas portugueses da atualidade.

O evento conta também com um wokshop, às 11h, do exímio instrumentista sobre a guitarra portuguesa, além da exibição, às 12h, do documentário "Guitarras à Portuguesa". O workshop e a exibição do filme acontecem no Consulado Geral de Portugal, em São Paulo, com ingressos gratuitos.

A fadista Cuca Roseta - Divulgação

A fadista Cuca Roseta, que já mostrou seu grande talento ao lado de renomados artistas como Djavan e Jorge Drexler, irá percorrer durante o espetáculo clássicos do gênero, além de abarcar os melhores sucessos da sua carreira. A artista promete ainda boas surpresas para o público mesclando seu canto à cultura brasileira.

Completando 13 edições, desde seu início em Madri em 2011, o Festival do Fado promove a difusão, além da música, da língua e da cultura portuguesa ao redor do mundo. O evento já passou por mais de 17 cidades e 13 países da Europa, Ásia, África e América Latina, com apresentações de grandes artistas aliadas a workshops, projeção de filmes e exposições representativas do fado.

Bom festival.

FESTIVAL DO FADO

ARTISTAS Cuca Roseta (voz) e Sandro Costa (guitarra portuguesa)

QUANDO Sábado (25), às 11h, workshop; às 12h, exibição do documentário; e às 16h, o show

ONDE Workshop e exibição do documentário, no Consulado Geral de Portugal em São Paulo, r. Canadá, 324, Jardim America, São Paulo, tel. (11) 3084-1800; show, no Teatro Opus Frei Caneca, Shopping Frei Caneca, r. Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo, tel. (11) 91655-6026

QUANTO Workshop e exibição do documentário tem ingressos gratuitos; o show tem ingressos de R$ 40 a R$ 80