Acontece de quinta-feira (30) a sábado (2) a primeira edição do Voxtopia - Festival Internacional da Voz, evento que foca no uso da voz como instrumento através de concertos gratuitos no Teatro Laura Abrahão, em São Paulo.

Em todos os concertos, o público será convocado para criações de voz espontâneas. O festival oferece ainda uma série de workshops e masterclasses, também gratuitos, na escola de música do Auditório Ibirapuera.

O beat-boxer norte-americano Christylez Bacon uma das atrações do festival - Divulgação/Joshua Yospyn

Entre as atrações estão o artista de hip-hop progressivo e beat-boxer norte-americano Christylez Bacon; a flautista e cantora Varijashree Venugopal, expoente da música carnática indiana; o grupo paulistano Barbatuques, conhecido pela técnica e abordagem da música corporal; a cantora, violonista, compositora brasileira Badi Assad; e a cantora, pianista, compositora e educadora Clarice Assad.

Os concertos terão início nesta quinta-feira (30) com o show do grupo Barbatuques e a participação especial de Varijashree Venugopal. Na sexta-feira (1º) é a vez de Christylez Bacon, Clarice Assad e Badi Assad mostrarem sua arte. No sábado (2), a cantora Varijashree fará sua apresentação acompanhada dos músicos Daniel Grajew, no piano, Pedro Gadelha, no baixo, e Ari Colares, na percussão.

A cantora, pianista e compositora Clarisse Assad - Divulgação/Marcelo Macaue

Nos workshops e masterclasses, cada turma será formada por cerca de 40 alunos, previamente inscritos. Na quinta-feira pela manhã, Clarice Assad inaugura a agenda com o Voxploration Workshop, que tem como tema "Sua Voz é um Instrumento / O poder da voz enquanto instrumento musical". Os participantes serão apresentados a várias técnicas estendidas de voz, também a técnicas básicas de regência e ao sistema de improvisação baseado em sound painting. Em grupo integral ou pequenos grupos de combinações mistas propostas pela instrutora, os participantes usam as técnicas adquiridas para criar ricas cenas musicais envolvendo música, percussão vocal, corporal, improvisação e teatro. O resultado da criação coletiva é apresentado em grupos ao fim destas primeiras horas. Em sua segunda parte, assim como no dia anterior, o workshop explora o ritmo com a combinação de duas técnicas envolvendo uma adaptação de sílabas rítmicas encontradas no Konnakol (para execução dos ritmos com a voz) e figuras geométricas, que também culmina em uma apresentação dos alunos.

A cantora e flautista Varijashree Venugopal, uma das atrações do festival - Divulgação/Daniil Strelnikov

Na sexta-feira, ocorrerão duas frentes de workshop: a indiana Varijashree Venugopal ministra na parte da manhã a masterclass de introdução à música carnática indiana. A primeira parte da aula terá como tema principal a expressão vocal e, assim como em sua origem, os instrumentos aparecem como uma tentativa de imitação dessas vozes, em ações dedicadas aos Devas (entidades). Durante a apresentação, a ministrante apresentará conceitos gerais teóricos indianos como swara, surti, gamada, tala e ragas. A segunda parte irá explorar o ritmo, com a combinação de duas técnicas envolvendo uma adaptação de sílabas rítmicas encontradas no Konnakol e figuras geométricas, que representam unidades de tempo no espaço. É uma alternativa criativa que visa tornar acessível a pessoas de qualquer nível de educação musical o poder de executar leituras fáceis de ritmo, à primeira vista. Assim como na primeira parte, a segunda parte também será finalizada com uma apresentação dos alunos.

No período da tarde será a vez do grupo musical Barbatuques. A oficina, em formato prático e coletivo, tem como fim proporcionar aos participantes a exploração e descoberta dos inúmeros sons produzidos pelo corpo para caminhar até ritmos e melodias: palmas, estalos, batidas, sapateados e recursos vocais são alguns exemplos. O grupo considera que o corpo humano é o nosso primeiro instrumento musical. Há nele, desde o início, a presença do ritmo, como a batida do coração, a respiração e o caminhar. São processos que envolvem a regularidade, a repetição e que trazem assim referências rítmicas. Não à toa, as palavras pulsação e andamento são utilizadas no vocabulário musical. Como exemplo, a metodologia do grupo usa a exploração lúdica dos sons do corpo e de objetos usados no cotidiano para se comunicar ou fazer música.

A cantora e compositora Badi Assad uma das atrações do festival - Divulgação/Marcelo Macaue

No sábado, Badi Assad ministra a masterclass "Badiart", que aborda a exploração do corpo e da mente através de distintos módulos que abrangem individualmente especificidades da arte através da música, do teatro e da dança. O objetivo da oficina é partir do princípio estabelecido por Badi de que a arte não é algo que vem de fora, mas sim um reconhecimento daquilo que já vem nos nossos corpos desde o momento da concepção. A ministrante propõe uma exploração dos universos internos a partir de uma vivência instigada no intuito de localizar todas as manifestações e exteriorizações das mesmas, de forma lúdica e profunda. A oficina traz a possibilidade de o cidadão/artista explorar a arte em sua potencialidade, considerando que é através dela que o ser humano expressa suas emoções, cultura e história.

Bom festival!

VOXTOPIA FESTIVAL INTERNACIONAL DA VOZ

CONCERTOS

QUANDO Quinta-feira (30), às 20h, Barbatuques, com participação de Varijashree Venugopal; sexta-feira (1°), às 20h, Christylez Bacon, Clarice Assad e Badi Assad; sábado (2), às 20h,Varijashree Venugopal, Daniel Grajew (piano), Pedro Gadelha (baixo) e Ari Colares (percussão)

ONDE Teatro Laura Abrahão, rua Doutor Emílio Ribas, 89, Perdizes, São Paulo, tel. (11) 38245800

QUANTO Gratuito

WORKSHOPS E MASTERCLASSES

QUANDO Quinta-feira (30), das 10h às 11h30, Voxploration Workshop; sexta-feira (1°), das 10h às 11h30, Introdução à música carnática indiana com Varijashree Venugopal; das 14h às 15h30, Oficina com Barbatuques; sábado (2), das 10h30 às 11h30 - Masterclass "Badiart", com Badi Assad

ONDE Escola de música do Auditório Ibirapuera, Parque Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana, São Paulo, tel.(11) 3889-3000

QUANTO Gratuito