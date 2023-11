O Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura está com inscrições abertas até a próxima terça-feira (28) para cinco cursos virtuais gratuitos direcionados a diversos níveis de ensino e faixas etárias.

São eles: "Conhecendo os primeiros passos para tocar Violão"; "Iniciação ao pandeiro"; "Iniciação à improvisação"; "De repente, MC"; e "A flauta em 5 passos". As inscrições podem ser feitas pelo site do programa através do link https://gurisantamarcelina.org.br/2023/11/16/novos-cursos-diversos/.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da propaganda dos cursos - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Os cursos estão divididos em cinco encontros que irão ocorrer uma vez ao dia durante uma semana, com uma hora e meia de duração via Plataforma Zoom. Os cursos têm início a partir do dia 4 de dezembro.

Leia, a seguir, os detalhes dos cursos oferecidos.

"Conhecendo os primeiros passos para tocar Violão"

Público-alvo: adultos.

Pré-requisitos: possuir o violão e acesso à internet.

Descrição do Curso: O curso busca demonstrar de forma prática aquilo que consideramos como essencial para se iniciar os estudos musicais por meio do violão ao público adulto numa perspectiva metodológica simples, objetiva e acessível a todos.

Professor: Vandersom Cruz.

Data: de 11 a 15 de dezembro.

Horário: das 19h às 20h30.

"Iniciação ao pandeiro"

Público-alvo: livre.

Pré-requisitos: possuir o pandeiro ou o interesse em absorver os conteúdos e praticar em locais alternativos.

Descrição do Curso: desenvolvimento dos primeiros toques no pandeiro.

Professor: Sergio Licio.

Data: de 11 a 15 de dezembro.

Horário: das 18h às 19h30.

"Iniciação à improvisação"

Público-alvo: livre.

Pré-requisitos: conhecimentos teóricos básicos de tonalidade, acordes, arpejos e escalas.

Descrição do Curso: conceitos iniciais de campo harmônico maior, improvisação funcional e modal.

Professor: Luiz Fidalgo.

Data: de 11 a 15 de dezembro.

Horário: das 16h30 às 18h.

"De repente, MC!"

Público-alvo: a partir de 10 anos.

Pré-requisitos: nenhum.

Descrição do Curso: a história da cultura hip hop no mundo e o conteúdo lírico e a estética da música rap.

Professora: Lurdez da Luz.

Data: de 4 a 8 de dezembro.

Horário: das 20h às 21h30.

Vagas: 60 vagas.

"A flauta em 5 passos"

Público-alvo: livre.

Pré-requisitos: ter a flauta transversal ou uma flauta doce.

Descrição do Curso: o curso tem como objetivo promover o aprendizado dos primeiros conteúdos para tocar a flauta transversal ou a flauta doce.

Professora: Elida Olmedo.

Data: de 4 a 8 de dezembro.

Horário: das 20h às 21h30.

Vagas: 40 vagas.

Boa sorte!