O trombonista, compositor, arranjador e líder do grupo Bocato Sexteto, Itacyr Bocato Júnior, se apresentará nesta sexta-feira (10), às 21h, no Sesc Belenzinho, em São Paulo.

Por que você deve ir a esse espetáculo?

O trombonista, arranjador e compositor Bocato - Divulgação

Primeiramente por que o grupo é repleto de músicos excelentes, e o show abarca parte dos repertórios gravados em álbuns emblemáticos da carreira do trombonista. Formado por Bocato (trombone), Clayton Sousa (saxofone), Henrique Mota (teclado), Glecio Nascimento (baixo), Igor Willcox (bateria) e PC (percussão), a banda conduzida pelo trombonista paulistano apresenta uma síntese da trilogia "Acid Samba", composta pelos discos "Cacique Cantareira" (2004), "Acid Samba" (2001) e "Bocato e Os Reis Do Samba Jazz" (2002).

Experiências musicais não faltam ao instrumentista. Aos sete anos de idade, o trombonista iniciou seus estudos na banda da Escola Municipal Baeta Neves, antes de ingressar na Fundação das Artes de São Caetano, no Instituto de Música do Planalto e na Faculdade Unesp, onde estudou composição e condução.

Depois de muito estudar, Bocato acompanhou o compositor Arrigo Barnabé e Francisco José Itamar de Assumpção, o Itamar Assumpção (1949-2003), no Festival Universitário da Cultura, em São Paulo, evento no qual Arrigo abocanhou o segundo lugar com a canção "Diversões Eletrônicas" e garantiu ao trombonista um lugar fixo em sua banda.

Em 1980, Bocato toca e grava com Elis Regina (1945-1982) no show "Saudades do Brasil", antes de atacar com uma série de artistas. Entre eles Rita Lee (1947-2023), Ney Matogrosso, Ná Ozetti, Seu Jorge e o rei Roberto Carlos.

Em 1982, Bocato fundou a Banda Metalurgia, gravando um álbum com o grupo antes de lançar, em 1985, "Lixo Atômico", "Sonho de Um Anarquista" (1987), "Concerto para um Trombone Quebrado" (1988) e "Abruxa-te" (1989), além de mais 16 álbuns, sendo o último "Bocato no Mundo Real", de 2020.

Em suma, Bocato toca, arranja, compõe, suinga e "tromboneia" como ninguém. Os músicos de seu sexteto não deixam por menos. Preste atenção no som do contrabaixista Glecio Nascimento e na massa sonora que o grupo produz em meio a harmonias bem elaboradas com ritmos contagiantes e melodias repletas de personalidades.

Essa é uma ótima oportunidade para se ouvir um som massa.

Bom show!

SHOW BOCATO SEXTETO

ARTISTA Bocato Sexteto

QUANDO Sexta-feira (10), às 21h

ONDE Sesc Belenzinho, r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, São Paulo, tel. (11) 2076-9700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50