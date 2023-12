Para acompanhar os artistas convidados do programa "Balaio", da TV Cultura, com estreia prevista para o próximo domingo (10), às 9h, tem que ser habilidoso. Atrasos na entrega das cifras, cifras erradas e mudanças de tons de última hora são comuns na atribulada rotina dos integrantes da banda formada por músicos muito experientes.

Acompanhando os apresentadores de "Balaio", Renato Teixeira e seu filho, Chico Teixeira, o grupo formado por Natan Marques (guitarras), Marcio Luiz Gonçalves (baixo elétrico), Edu Nali (bateria), João Oliveira (violões e steel guitar) e Helton Fagundes (cordas) grava cerca de 20 músicas por semana, em dois dias puxados de gravação.

Os compositores Almir Sater, Renato Teixeira e Chico Teixeira - Divulgação

O negócio é chegar, contar e "atacar", sem errar é claro, com gente do ramo como o convidado de estreia, Almir Sater, e uma pá de outros artistas bons que já gravaram o programa dominical, com uma hora de duração.

Entre os nomes dos convidados figuram o de Zé Geraldo e sua filha Nô Stopa; das cantoras Ana Cañas e Tiê; do compositor baiano Vicente Barreto, autor com Alceu Valença de "Morena Tropicana"; e do multitalentoso compositor, pianista, tecladista e educador Antonio Adolfo, pai do disco independente no Brasil. Foi ele, em 1977, quem produziu e vendeu, indo pessoalmente às lojas, o primeiro LP independente do país, "Feito em Casa", com músicas de sua autoria.

"Estou absolutamente ansioso pela estreia do ‘Balaio’. O povo brasileiro está precisando muito de música boa", diz Renato Teixeira sobre a atração que terá um momento de conversa e outro musical, com apresentações dos convidados acompanhados pela banda do programa.

Na estreia, Renato Teixeira e Almir Sater recorrem às suas memórias e relatam histórias que transformaram os dois músicos em amigos. Na sequência, os artistas apresentam "Tocando em Frente", "Chalana", "Romaria", "Assim os Dias Passarão" e "Boiada", entre outras.

Bom programa!

ESTREIA PROGRAMA DE TV ‘BALAIO’

ARTISTAS Renato Teixeira, Chico Teixeira, convidado Almir Sater e banda do programa Natan Marques (guitarras), Marcio Luiz Gonçalves (baixo elétrico), Edu Nali (bateria), João Oliveira (violões e steel guitar) e Helton Fagundes (cordas)

QUANDO Domingo (10), às 9h

ONDE TV Cultura