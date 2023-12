Acontece nesta terça-feira (5), às 20h, no Madeleine Jazz Bar, em São Paulo, o lançamento do álbum "Circular II", do baterista e produtor musical maceioense Carlos Ezequiel. Lançado em primeiro de dezembro nas plataformas de streaming, "Circular II", que busca passar a ideia de que o ritmo é um fenômeno circular, homenageia o mestre pernambucano das percussões e dos ritmos, Naná Vasconcelos (1944-2016).

Carlos Ezequiel, na bateria, Josué dos Santos, nos saxofones, Fernando Correa, na guitarra, Gustavo Bugni, no piano, e Noa Stroeter, no contrabaixo, garantem a alta qualidade musical do espetáculo interpretando temas de compostos pelo baterista como "Naná", "The Other Side", "Shift In", "Shift Out", "Circular II", e "Samba pro Carlos", do baterista Nenê, e "Não Exatamente", do pianista Gustavo Bugni.

O baterista e produtor musical Carlos Ezequiel - Divulgação

Instrumentista dos bons, Carlos Ezequiel já se apresentou nos Estados Unidos, Europa, Índia, Senegal, Escandinávia, além de países da América do Sul. Em 2019, apresentou-se com o Carlos Ezequiel Quartet no celebre Ronnie Scott`s Jazz Club, em Londres. Produtor, também dos bons, produziu e tocou nos álbuns, lançados pelo Selo Sesc: "Aluê", do percussionista Airto Moreira (2017), e "A Saga da Travessia", de Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz (2016).

Bom show!

SHOW DE LANÇAMENTO ÁLBUM ‘CIRCULAR II’

ARTISTA Carlos Ezequiel

QUANDO Terça-feira (5), às 20h

ONDE Madeleine Jazz Bar, r. Aspicuelta, 201,Vila Madalena, São Paulo, tel. (11) 2936-0616

QUANTO De R$ 25 a R$ 33