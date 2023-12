Sons de S.Paulo é uma série do Música em Letras na qual sons das cidades, campos, matas e do litoral do estado são registrados pelo blog.

Ouça-os e transcenda sua costumeira maneira de ouvir. Extrapole viciadas sensações e aguce a percepção em torno dos sons do dia a dia e da diversidade dessas fontes de "ruídos" que, por vezes, são música. Uma música anônima, mas que muitos conhecem. Ou só ruídos que muitos ensandecem. Depende do que os ouvidos "veem" e "leem".

Carro utiliza sistema de som para vender mangas pelas ruas de São Paulo - Carlos Bozzo Junior/Folhapress

O som, a seguir, que você irá ouvir e ver no vídeo foi gravado, com exclusividade pelo Música em Letras, e mostra um vendedor de mangas utilizando o sistema de som de sua caminhonete para vender seu produto, na Alameda Barão de Limeira, no centro de São Paulo.