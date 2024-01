Em 2023, a Banda de Pau e Corda comemorou 50 anos de existência fazendo uma série de shows com músicas do álbum "Missão do Cantador", passando por Minas Geraes, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Leia mais em https://www1.folha.uol.com.br/blogs/musica-em-letras/2022/05/50-anos-da-banda-de-pau-e-corda-sao-comemorados-em-show.shtml.

O grupo retorna para São Paulo nesta sexta-feira (5) e sábado (6) para apresentar, no Sesc Belenzinho, às 21h, o show "Entre a Flor e a Cruz", com repertório do álbum homônimo, lançado no último setembro.

Banda de Pau e Corda - Divulgação

Entre cirandas, xotes, frevos e baiões, o álbum, além de celebrar os 50 anos do grupo, reúne Lenine, Padre Fábio de Melo, Fagner, Juliana Linhares e Marcos Valle, em meio a canções inéditas e clássicos da música nordestina.

Entre as músicas o grupo revisita o frevo "Pelas Ruas do Recife", de Marcos Valle, Novelli e Paulo Sérgio Valle, gravado em 1979, e que na versão atual conta com os vocais de Marcos Valle. "Moer Cana", ciranda do paraibano Chico César, que nessa versão da Banda de Pau e Corda, conta com a participação do cantor pernambucano Lenine."Areia", de Sérgio Andrade e de Waltinho regravada com a interpretação do cearense Raimundo Fagner, além de "Esperança", também de Waltinho e Sérgio Andrade, lançada em 1974, e agora com o Padre Fábio de Melo dividindo os vocais com Sérgio Andrade. "Lamento Sertanejo", de Dominguinhos e Gilberto Gil e "Carcará", de João do Vale, também figuram no repertório do álbum e do show, entre outras.

Bom espetáculo.

SHOW ‘ENTRE A FLOR E A CRUZ’

ARTISTA Banda de Pau e Corda

QUANDO Sexta-feira (5) e sábado (6), às 21h

ONDE Sesc Belenzinho, r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, São Paulo, tel. (11) 2076-9700

QUANTO De R$ 15 a R$ 50