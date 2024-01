Acontece neste sábado (27) e no domingo (28), no palco do Teatro Paulo Autran, Sesc Pinheiros o show do grupo Boca Livre, que em 2021 havia de desfeito por conta de divergências ideológicas e políticas.

Uma das razões que leva a banda a se reunir novamente é mostrar ao público as músicas do disco "Pasieros", lançado em 2011 e que abocanhou ganhou o Grammy 2023, com o prêmio de melhor álbum de pop latino.

O grupo de MPB Boca Livre - Divulgação

Outra boa e forte razão é a comemoração da inserção no universo digital do álbum "Boca Livre", lançado em 1979, como disco independente da banda e que consagrou músicas como "Quem Tem A Viola", "Toada", "Mistérios" e "Diana", entre outras. O álbum conta ainda com as preciosas participações de Tom Jobim (1927-1994), em "Correnteza" e "Saci", além do genial percussionista Naná Vasconcelos (1944-2016).

Atualmente o grupo é formado por Zé Renato (voz e violão), David Tygel (voz e viola), Lourenço Baeta (voz, violão e flauta), Maurício Maestro (voz, contrabaixo e arranjos), João Carlos Coutinho (piano) e Marcelo Costa (bateria).

No repertório do show estão garantidas "Toada", de Zé Renato, Claudio Nucci e Juca Filho; "Quem Tem A Viola", de Zé Renato, Claudio Nucci, Juca Filho e Xico Chaves; "Mistérios", de Joyce Moreno e Maurício Maestro; " Panis et Circencis", de Caetano Veloso e Gilberto Gil; "Feito Mistério", de Lourenço Baeta e Cacaso; "Ponta de Areia", de Milton Nascimento e Fernando Brandt; e "Diana", de Toninho Horta e Fernando Brandt, entre outras.

Bom show!

SHOW BOCA LIVRE

QUANDO Sábado (27), às 21h; e domingo (28), às 18h

ONDE Teatro Paulo Autran, Sesc Pinheiros, r. Paes Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095-9400

QUANTO De R$ 18 a R$ 60