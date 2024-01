A 16ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, que acontecerá entre os dias 12 e 23 de junho está com inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de fevereiro, o regulamento está disponível no site oficial do festival em https://br.in-edit.org/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-in-edit-brasil-2024/.

O festival aceita documentários de produção ou coprodução brasileira que tenham a música como elemento central, não importando o gênero ou a época, nas categorias: Competição Nacional - destinada a longa metragens nacionais; Mostra Brasil, que reúne longas e médias metragens; e Curta Um Som, destinado a filmes de até 30 minutos.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução do logo do festival - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Com exceção dos curtas, os filmes devem ser inéditos no circuito comercial, não podendo ter sido exibidas em salas de cinema, TV aberta ou paga, comercializadas em DVD/Blu-Ray ou disponibilizadas em serviços de streaming.

O filme vencedor da Competição Nacional receberá o prêmio "In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical" e será exibido no In-Edit Barcelona 2024, com a presença do diretor. Em 2023, o filme vencedor foi "Terruá Pará", dirigido por Jorane Castro.

Boa sorte!