Estão abertas até o dia 31 de janeiro as inscrições para a seleção de instrumentistas que irão compor o quadro de bolsistas da Orquestra Inhotim.

O candidato selecionado receberá bolsa de estudo no valor de R$1.200 mensais por dez meses, como incentivo à sua formação profissional e dedicação à programação da orquestra.

Natalia Braz, jovem profissional da Orquestra Inhotim - Divulgação/ Brendon Campos

São oferecidas 12 vagas de violino, cinco vagas para viola, cinco vagas para violoncelo, uma vaga para contrabaixo, uma vaga para regente assistente e uma vaga para arquivista.

Podem participar da seleção músicos de 15 a 30 anos, residentes no estado de Minas Gerais. As inscrições, isentas de taxas, devem ser realizadas até as 23h59 do dia 31 de janeiro pelo de formulário digital disponível no site do Inhotim em https://www.inhotim.org.br/.

Ensaios, workshops, aulas e apresentações serão realizados de forma presencial em Belo Horizonte, Brumadinho e outras cidades do estado. A lista dos aprovados na 1ª fase será publicada no dia 06 de fevereiro, já a aprovação da 2ª fase será divulgada em 26 de fevereiro de 2024. Para os candidatos aprovados, o mês de fevereiro conta como o de início das atividades.

Formada por jovens profissionais de Minas Gerais, graduados ou graduandos em escolas de música e cursos superiores, a Orquestra Inhotim é composta por 25 integrantes e se dedica a um repertório contemporâneo.

A participação na Orquestra Inhotim pode ser renovada em processos de audição anuais, limitada ao período máximo de três renovações.

Boa sorte!