Acontece neste sábado (24), às 20h, e no domingo, às 18h, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, o show do álbum "Valsas, Choros e Canções", do compositor, violonista, arranjador e orquestrador paulistano Eduardo Gudin.

Lançado pelo Selo Sesc em 2022, o disco, 18º da carreira de Eduardo Gudin, ganhou uma nova versão com 13 faixas, em 2023, nas quais, entre choros, valsas e canções, o compositor mostra seu lado apurado de arranjador e orquestrador.

O arranjador e compositor Eduardo Gudin - Divulgação

O espetáculo conta com a participação do Quarteto de Cordas Ensemble SP e do cantor Renato Braz que, através das músicas arranjadas por Gudin, homenagearão a obra do genial Jacob do Bandolim (1918-1969).

Mas não pense que só as músicas de "Valsas, Choros e Canções" serão interpretadas; "Paulista" e "Verde", de Gudin e e J.C.Costa Netto, entre outras canções conhecidas, também fazem parte do show.

SHOW ÁLBUM 'VALSAS, CHOROS E CANÇÕES'

ARTISTAS Eduardo Gudin, Renato Braz e Quarteto de Cordas Ensemble SP

QUANDO Sábado (24), às 20h; domingo (25), às 18h

ONDE Sesc 24 de Maio, r. 24 de Maio, 109, República, São Paulo, tel. (11) 3350-6300

QUANTO De R$ 18 a R$ 60