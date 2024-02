Ao ser entrevistado pela repórter da Band, Dadá Coelho, na Flip de 2010, o poeta, biógrafo, dramaturgo e tradutor Ferreira Gullar (1930-2016) revelou que o "peixe", no refrão da música "Borbulhas de Amor", é "uma piroca", um órgão genital masculino. Assista ao vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=AHBEbPZL5Xc.

A música original, "Borbujas de Amor", de Juan Luis Guerra, que teve sua letra traduzida por Gullar para ser gravada pelo cantor Fagner, agora ganhou uma versão especial cantada por Fábio Jr., na trilha do filme comercial de 45 segundos que comunica o retorno do McFish, sanduíche de peixe do McDonald’s.

O cantor Fábio Jr. - Divulgação

Assista ao vídeo com Fábio Junior cantando em https://www.youtube.com/watch?v=2u7utqxj5qw.

Na versão do filme publicitário, a letra de "Borbulhas de Amor" ficou assim: Oh, oh, oh/Tem um coração/Dividido entre peixe, molho e pão/Tem um coração/Que a tempo te espera/Quem dera ser um "fish"/Para em teu límpido aquário eu voltar/Com molho tártaro e queijo eu chegar/Matar essa saudade, junto de ti/Um "fish"/Saciar essa loucura/Junto de ti.

Segundo Fábio Jr.: "Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte dessa campanha grandiosa. Sou apaixonado pelo Méqui, quem me conhece sabe, e poder estar junto nessa ação foi especial. A música ficou incrível e me diverti muito".

Contudo você deve aproveitar logo o retorno do "peixe", agora "fish", outrora "piroca" disfarçada nos versos da canção original, pois como o substantivo masculino que vai e vem a permanência do sanduíche nas lojas da rede será por tempo limitado.