O percussionista, arranjador e compositor Caíto Marcondes estreia neste sábado (17), às 20h, no teatro Maria Dudé, no bairro de Itaim Bibi, em São Paulo, o espetáculo "Tom e Chico Rimando Amor e Dor".

"Este é um projeto que tenho desenvolvido desde a pandemia com o intuito de colocar em confronto a música de Chico Buarque e a produção da bossa nova (basicamente Tom Jobim), nos anos que precederam, coexistiram e sucederam a ditadura militar no Brasil", disse o percussionista que utiliza uma formação instrumental, segundo ele, "estranha aos dois compositores", um quarteto de cordas.

O percussionista, compositor e arranjador Caíto Marcondes - Divulgação

Formado por Alice Bevilaqua e Mica Marcondes, nos violinos; Elisa Monteiro, na viola, e Vana Bock, no celo, o Quadril Quarteto de Cordas e a cantora Tatiana Parra reúnem no repertório do espetáculo canções de 1948 até 1987.

Quadril Quarteto de Cordas - Divulgação

Entre as músicas de 1948, "O Pato", de Jaime Silva e Neuza Teixeira; de 1958, "A Felicidade" e "Eu Sei Que Vou Te Amar", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; de 1967, "Roda Viva" e "Com Açucar com Afeto", de Chico Buarque, "Triste" e "Wave", de Tom Jobim; e de 1987, "Passarim", de Tom Jobim.

A cantora Tatiana Parra - Divulgação

"Lancei mão dessa formação instrumental estranha aos dois compositores, o quarteto de cordas, sendo que a percussão tem a missão de unificá-los de alguma forma, representando o nosso ritmo primordial, que em qualquer situação se impõe como o tempero e a alma do país", disse o autor do espetáculo.

Bom show!

SHOW ‘TOM E CHICO RIMANDO AMOR E DOR’

ARTISTAS Caíto Marcondes (percussão, arranjos e voz), Quadril Quarteto de Cordas e Tatiana Parra (voz)

QUANDO Sábado (17), às 20h

ONDE Teatro Maria Dudé, r. Virgílio Várzea, 98, Itaim Bibi, São Paulo

QUANTO De R$ 45 a R$ 90