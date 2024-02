Acontece nesta quinta-feira (8), às 20h, no Vivo Rio (RJ), com o sambista Diogo Nogueira e as participações de Sandra Sá e do Cordão do Bola Preta, o baile que marca o início das comemorações de 45 anos do Clube do Samba.

Com a abertura protagonizada pelo DJ Cris Pantoja, o evento garante, nesta quinta-feira pré-carnaval, muito samba de raiz, marchinhas, clássicos dos sambas de enredo, além de um concurso de melhor fantasia.

O sambista Diogo Nogueira - Divulgação

Em 1979, as estações de rádio e televisão privilegiavam a veiculação de músicas que tocavam em discotecas americanas. No dia 5 de maio do mesmo ano, o sambista, compositor e cantor João Nogueira (1941-2000) criou dentro de sua casa, no Méier, zona norte do Rio, o movimento sociocultural Clube do Samba no intuito de fortalecer as raízes musicais brasileiras.

Como atividade principal o movimento teve como presidente durante 21 anos o próprio João Nogueira, que realizou inúmeras rodas de samba no quintal de sua casa onde se reuniam grandes compositores e cantores da história do samba. Entre eles, Beth Carvalho (1946-2019), Martinho da Vila, Alcione, Cartola (1908-1980), Elizeth Cardoso (1920-1990), Ivone Lara (1921-2018) e Clara Nunes (1942-1983).

Viúva de João Nogueira e mãe de Diogo, Ângela Nogueira assumiu a presidência do clube após a morte do marido e dá continuidade ao objetivo de perpetuar o samba e formar culturalmente crianças e adolescentes carentes.

"O Clube do Samba é de uma importância muito grande porque sempre preservou a cultura e a música popular brasileira. E um país precisa ter movimentos como esse, para mostrar que a nossa terra é tão rica, tão linda", disse o cantor Diogo Nogueira.

Bom baile!

BAILE DE CARNAVAL 45 ANOS DO CLUBE DO SAMBA

ARTISTAS Diogo Nogueira, Sandra Sá e Cordão do Bola Preta.

QUANDO Quinta-feira (8), às 20h

ONDE Vivo Rio, av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, tel. (21) 2272-2901

QUANTO De R$ 70 a R$ 380, ingressos no site Sympla