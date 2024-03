São Paulo

Pensado para ampliar a formação de plateia em pequenos municípios, a primeira edição do Festival de Ópera de Medianeira (PR), cidade a cerca de 580 quilômetros de Curitiba, está com inscrições abertas até sexta-feira (15) para grupos de todas as regiões do Brasil.

Podem participar grupos e companhias com espetáculos de ópera com duração entre uma hora e uma hora e meia. Quatro espetáculos serão selecionados para apresentações que acontecem de 23 a 26 de maio, e o festival pagará aos selecionados até R$ 30 mil.

Cantores de ópera - Divulgação

A qualidade técnica e artística do espetáculo, o histórico da companhia, a adequação ao local de apresentação, além da relevância do tema estão entre os critérios de seleção.

O resultado da seleção será publicado no site https://www.unicultura.com.br/ e nas redes sociais no dia 10 de abril. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis em https://www.unicultura.com.br/festivaldeoperademedianeira/.

Além das apresentações, em praça pública, a primeira edição do Festival de Ópera de Medianeira realizará masterclass de canto lírico com a mestre pela Royal Northern College of Music, Denise Sartori, masterclass de regência com o maestro italiano Alessandro Sangiorgi e masterclass de formação de plateia em ópera com a professora Liana Justus.

Oficinas de música clássica instrumental para professores e estudantes da cidade de Medianeira e região, além de uma audição direcionada o público infanto-juvenil, no intuito de descobrir talentos em canto lírico na região oeste do Paraná, também serão realizadas no evento.

Boa sorte!

1º FESTIVAL DE ÓPERA DE MEDIANEIRA (PR)

QUANDO De 23 a 26 de maio

INSCRIÇÕES Até sexta-feira (15)

ONDE Edital e formulário de inscrição em https://www.unicultura.com.br/festivaldeoperademedianeira/

QUANTO Inscrições são gratuitas