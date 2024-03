Neste domingo (3), no Teatro Rival Petrobras, no Rio de Janeiro, o cantor, violonista e compositor mineiro João Bosco fará uma sessão extra do show "Cinco Décadas em Canções", no qual celebra seus 50 anos de sólida carreira.

A razão deste local de resistência abrir suas portas mais um dia para o artista é que os ingressos para o show marcado para o dia anterior, sábado (2), que dará início ao Festival Teatro Rival Petrobras 90 anos, foram esgotados em menos de 48 horas.

O cantor e compositor João Bosco - Divulgação/Marcos Hermes

Além de músicas de "Abricó-de-Macaco", seu mais recente álbum, sucessos com novos arranjos estão garantidos. Entre eles, "Incompatibilidade de Gênios", "O Mestre-Sala dos Mares", "O Bêbado e a Equilibrista" e "Corsário".

Bom show!

SHOW ‘CINCO DÉCADAS EM CANÇÕES’

ARTISTA João Bosco

QUANDO Sábado (2) e domingo (3), às 19h30

ONDE Teatro Rival Petrobras, r. Álvaro Alvim , 33, Centro, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

QUANTO De R$ 80 a R$ 160