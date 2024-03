São Paulo

O Núcleo Musicou FUNSAI (Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga), no bairro do Ipiranga, em São Paulo, está com matrículas abertas até este sábado (30) para cursos gratuitos de música. Entre eles de violão, canto, percussão e iniciação musical.

O núcleo ocupa o casarão, recentemente restaurado, onde morou o organista, regente, compositor, professor e primeiro organista da Catedral da Sé por mais de 60 anos, Fúrio Franceschini (1880-1976).

Além dos cursos há ainda o Musicou Lab, que são ambientes dedicados ao desenvolvimento musical e à experimentação artística.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da logo marca do Musicou - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

O projeto Musicou é um programa de educação musical com 20 núcleos espalhados pelo Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e São Paulo, que busca democratizar o acesso à música e criar oportunidades para novos talentos promovendo ainda a inclusão e o desenvolvimento social.

Outra inovação do novo núcleo do projeto é o Musicou Orienta, pensado para dar apoio a jovens músicos oferecendo orientação, reflexão e formação sobre a prática musical, gestão de carreira e produção artística.

As aulas serão ministradas em formato presencial, de terça à quinta, das 14h às 17h, e às sextas o Espaço Musicou poderá ser utilizado mediante agendamento prévio junto à coordenação do Núcleo e aos sábados, a abertura ocorrerá conforme demanda. Para que o programa seja acessível a todos, não é necessário ter conhecimento prévio de música ou possuir um instrumento musical.

Embora a inauguração oficial do núcleo Musicou FUNSAI aconteça nesta terça-feira (26), as aulas já tiveram início no dia 20 de fevereiro.

Contudo ainda há tempo para matricular-se em alguns dos cursos indo presencialmente ao local com RG ou certidão de nascimento, um comprovante de residência e o RG dos responsáveis pelo aluno (em caso de crianças e adolescentes). Recomenda-se ligar e conferir os dias e horários de funcionamento antes de sair de casa. Para mais informações, visite o site do Musicou em https://www.sustenidos.org.br/musicou/.

CURSOS DE MÚSICA

ONDE Núcleo Musicou FUNSAI/SP, LAMFF (Liceu de Artes Musicais Fúrio Franceschini) – Unidade da FUNSAI (Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga), av. Nazaré, 366, Ipiranga, São Paulo, tel. (11) 91853-6082

QUANDO Horário de atendimento ao público do Núcleo Musicou é de terças às quintas, das 13h30 às 17h30, às sextas com agendamento prévio

QUANTO Gratuito