São Paulo

O Coral da Universidade de São Paulo (USP), mais conhecido como Coralusp está com inscrições abertas para novos cantores até o dia 31 de março.

As inscrições são gratuitas, não é necessário ter experiência musical e os candidatos não precisam ter vínculos com a universidade. O único pré-requisito existente para você soltar sua voz é ser maior de 18 anos.

Ilustração em feltro com o rosto do repórter deste blog, feita pela artista Jaca Almeida, com reprodução do logo do coral - Fotomontagem Carlos Bozzo Junior/Folhapress

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição disponível em www.usp.br/coralusp. Depois é necessário agendar um teste de avaliação vocal para a classificação nas categorias soprano (voz feminina mais aguda), mezzo-soprano (nota média feminina), contralto (voz grave feminina), tenor (voz aguda masculina), barítono (voz média masculina) ou baixo (voz grave masculina).

Os ensaios do coral acontecem em diferentes locais da capital, como na região central, na Faculdade de Direito da USP e no Centro de Preservação Cultural – Casa de Dona Yayá, na Bela Vista, além da Biblioteca Mário Schenberg, na Lapa (zona oeste), e em unidades da USP na Cidade Universitária, no bairro do Butantã (zona oeste).

Segundo a diretora e regente Márcia Hentschel a variedade das opções musicais abarcadas pelo coral é grande: "São 14 grupos, incluindo femininos, e três oficinas. O repertório é variado com música erudita e popular, como MPB, bossa nova, rock, soul e black music, além da junção do canto coral com rap e funk".

INSCRIÇÕES PARA O CORALUSP

QUANDO Até domingo (31)

ONDE Candidatos devem preencher a ficha de inscrição em www.usp.br/coralusp. Depois dessa etapa, é necessário agendar um teste vocal pelos telefones (11) 2648-0815 e 3091-3930, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) entre 9h e 16 horas

QUANTO Gratuito